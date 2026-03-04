Docente de la UIS enfrenta a encapuchados y los saca a empujones del salón de clases: se conoce qué les dijo

Este miércoles, en la Universidad Industrial de Santander (UIS), en Bucaramanga, no se hablaba de nada más.

El tema de conversación era la actitud de un profesor que, a empujones, sacó del aula de clases a un grupo de encapuchados que intentaron entrar de manera violenta.

Sucedió el martes hacia las 5:00 p.m. en el edificio que lleva el nombre del cura guerrillero Camilo Torres.

“Ustedes no pueden venir a irrespetar el salón así, ya les dije, un momento”, les gritó el profesor de la Facultad de Ciencias Económicas ante la mirada atónita de los estudiantes.

Neftalí Ariza, representante de profesores ante el Consejo Superior Universitario (CSU), rechazó lo sucedido.

“Rechazamos completamente estas acciones de fuerza que intentan sacar los estudiantes para que protesten por causas que desconocemos; realmente uno no sabe qué es lo que pretenden estos muchachos y tampoco tenemos certeza de que sean estudiantes”, expresó el representante profesoral en diálogo con Noticias Caracol.

Por su parte, la UIS emitió un comunicado en el que sentó su postura y también rechazó lo ocurrido.

“El Consejo Académico rechaza de manera categórica los actos de violencia, intimidación y agresión perpetrados ayer en horas de la tarde por personas encapuchadas contra miembros de la comunidad universitaria. Estos hechos vulneran los principios fundamentales que orientan la vida universitaria y se convierten en un atentado a la paz y el libre desarrollo de las actividades cotidianas institucionales”, aseguró el órgano académico.

Estas son las instalaciones de la universidad. Foto: Alejandro Acosta

Además, manifestó que “el campus universitario no puede convertirse en un escenario de hostigamiento ni de vulneración de las libertades y los derechos humanos”.

“Este tipo de conductas pone en riesgo la integridad de quienes conforman nuestra comunidad y afecta los espacios físicos y de convivencia que sustentan la vida académica y social de la Universidad”, añadió.

Por último, indicó: “Reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de una ciudadanía universitaria que dignifique lo público, promueva la paz, respete las libertades fundamentales y defienda los derechos humanos como pilares esenciales de nuestra convivencia”.

En otro espacio de esa misma universidad, un grupo de estudiantes confrontó a los encapuchados. Las autoridades judiciales aún no se pronuncian al respecto.