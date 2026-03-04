Bucaramanga

Docente de la UIS enfrenta a encapuchados y los saca a empujones del salón de clases: se conoce qué les dijo

La Universidad Industrial de Santander, por su parte, rechazó lo sucedido.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
4 de marzo de 2026, 7:01 p. m.
Profesor enfrenta a encapuchados en la Universidad Industrial de Santander (UIS) en Bucaramanga.
Profesor enfrenta a encapuchados en la Universidad Industrial de Santander (UIS) en Bucaramanga. Foto: Redes sociales.

Este miércoles, en la Universidad Industrial de Santander (UIS), en Bucaramanga, no se hablaba de nada más.

El tema de conversación era la actitud de un profesor que, a empujones, sacó del aula de clases a un grupo de encapuchados que intentaron entrar de manera violenta.

Sucedió el martes hacia las 5:00 p.m. en el edificio que lleva el nombre del cura guerrillero Camilo Torres.

“Son 180 homicidios”, la cifra que ha dejado los enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el ELN en el Catatumbo

“Ustedes no pueden venir a irrespetar el salón así, ya les dije, un momento”, les gritó el profesor de la Facultad de Ciencias Económicas ante la mirada atónita de los estudiantes.

Bucaramanga

Envían a prisión a alias Culebro, presunto integrante del ELN capturado en Santander

Bucaramanga

Extraña muerte de soldado: se fue solo de su puesto de guardia y apareció sin vida junto a su arma; esto se sabe

Bucaramanga

En Bucaramanga, durante ocho días, podrá sacar su pasaporte sin cita previa: consulte los detalles

Bucaramanga

“Quieto o le mato el perro”: policía quedó captado en video al dispararle a un animal en Santander

Nación

Juez condena a alias El Obrero por asesinato de cuatro personas en Boyacá: crímenes fueron declarados de lesa humanidad

Nación

Unión Europea despliega misión de observación electoral en Colombia para elecciones de 2026

Bucaramanga

Colombiano que estuvo detenido cuatro meses por el ICE en EE. UU. revela detalles de su cautiverio: “Fue algo inhumano”

Nación

Juliana Guerrero se quedó sin títulos universitarios. Esta es la trascendental decisión de la Fundación San José

Nación

Los contratos de Juliana Guerrero, sin experiencia ni título profesional supervisaba convenios con la Universidad Industrial de Santander

Política

Escándalo en la Universidad Industrial de Santander: alto directivo habría recibido millonario préstamo de contratista

Neftalí Ariza, representante de profesores ante el Consejo Superior Universitario (CSU), rechazó lo sucedido.

“Rechazamos completamente estas acciones de fuerza que intentan sacar los estudiantes para que protesten por causas que desconocemos; realmente uno no sabe qué es lo que pretenden estos muchachos y tampoco tenemos certeza de que sean estudiantes”, expresó el representante profesoral en diálogo con Noticias Caracol.

Por su parte, la UIS emitió un comunicado en el que sentó su postura y también rechazó lo ocurrido.

En Segovia continúan desplazadas más de 220 personas tras ataque con dron cargado de explosivos a una familia

“El Consejo Académico rechaza de manera categórica los actos de violencia, intimidación y agresión perpetrados ayer en horas de la tarde por personas encapuchadas contra miembros de la comunidad universitaria. Estos hechos vulneran los principios fundamentales que orientan la vida universitaria y se convierten en un atentado a la paz y el libre desarrollo de las actividades cotidianas institucionales”, aseguró el órgano académico.

UIS
Estas son las instalaciones de la universidad. Foto: Alejandro Acosta

Además, manifestó que “el campus universitario no puede convertirse en un escenario de hostigamiento ni de vulneración de las libertades y los derechos humanos”.

“Este tipo de conductas pone en riesgo la integridad de quienes conforman nuestra comunidad y afecta los espacios físicos y de convivencia que sustentan la vida académica y social de la Universidad”, añadió.

La sorprendente historia de Bioaventura: un valluno que pasó de humilde panadero a deportista extremo en redes sociales

Por último, indicó: “Reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de una ciudadanía universitaria que dignifique lo público, promueva la paz, respete las libertades fundamentales y defienda los derechos humanos como pilares esenciales de nuestra convivencia”.

En otro espacio de esa misma universidad, un grupo de estudiantes confrontó a los encapuchados. Las autoridades judiciales aún no se pronuncian al respecto.

Más de Bucaramanga

Este sujeto estaría vinculado al Frente Domingo Laín Sáenz del ELN.

Envían a prisión a alias Culebro, presunto integrante del ELN capturado en Santander

Este es el soldado que fue hallado muerto.

Extraña muerte de soldado: se fue solo de su puesto de guardia y apareció sin vida junto a su arma; esto se sabe

Actualmente, el proceso de pasaportes lo lleva la Casa de la Moneda de Portugal.

En Bucaramanga, durante ocho días, podrá sacar su pasaporte sin cita previa: consulte los detalles

Indignación en Barbosa, Santander, por policía que le disparó a un perro.

“Quieto o le mato el perro”: policía quedó captado en video al dispararle a un animal en Santander

Tribunales de Cundinamarca y Bogotá D C martillo de juez martillo de Corte Mazo de Juez sala de audiencia Bogota junio 25 del 2024 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Juez condena a alias El Obrero por asesinato de cuatro personas en Boyacá: crímenes fueron declarados de lesa humanidad

Preparar un proceso para que voten más de 40 millones de colombianos en el país y en alrededor de 70 naciones en el exterior es una operación gigantesca.

Unión Europea despliega misión de observación electoral en Colombia para elecciones de 2026

Colombiano que estuvo detenido por ICE regresó al país

Colombiano que estuvo detenido cuatro meses por el ICE en EE. UU. revela detalles de su cautiverio: “Fue algo inhumano”

El temblor en Colombia el 10 de diciembre.

No para de temblar en Los Santos, Santander: nuevo sismo sacude otra vez esta región este sábado 14 de febrero; el SGC explicó los motivos

Nueva sede del CNE en Santander.

Consejo Nacional Electoral abrió punto de atención en Bucaramanga de cara a las próximas elecciones

Noticias Destacadas