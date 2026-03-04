“Son 180 homicidios”, la cifra que ha dejado los enfrentamientos entre disidencias de las Farc y el ELN en el Catatumbo

La violencia que desató un enfrentamiento armado entre las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá, y los delincuentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), de acuerdo con la Fiscalía, ha dejado una cifra de muertos que llegó a 180 y que incluye a menores de edad.

El delegado para la Criminalidad Organizada de la Fiscalía, Raúl González Flechas, advirtió que, en el marco de las investigaciones por los hechos de violencia en el Catatumbo, Norte de Santander, se logró la imputación de cargos contra los cabecillas de las disidencias de las Farc, entre ellos alias Andrey y alias John Mechas.

“Se han obtenido 14 órdenes de captura contra los autores materiales de homicidios en el Catatumbo; seis se han materializado con imputaciones por terrorismo, porte ilegal de armas y homicidios”, dijo el delegado de la Fiscalía tras entregar el balance de la actividad investigativa.

Sin embargo, el balance de víctimas derivadas de esta confrontación armada, que incluye población civil y menores de edad, resulta desalentador y preocupante, de ahí la necesidad de lanzar una alerta al Gobierno Nacional para implementar con urgencia medidas que garanticen la seguridad de los ciudadanos.

“Se registra que esta confrontación ha dejado 180 homicidios, entre ellos cinco menores de edad, integrantes de la fuerza pública, líderes sociales, siete firmantes de paz y ocho líderes sociales. Además, se han registrado 47 tentativas de homicidio, víctimas de desplazamiento, 51 víctimas de reclutamiento y se han sometido 160 personas a la justicia”, señaló la Fiscalía.

En el marco de las investigaciones, la Fiscalía también confirmó que se solicitaron órdenes de captura contra los cabecillas del Comando Central del Ejército de Liberación Nacional (ELN), entre ellos alias Pablo Beltrán, alias Pablito y Antonio García, por su presunta responsabilidad en una serie de asesinatos en el Catatumbo.

“Es importante mencionar que ya se tienen seis órdenes de captura expedidas contra integrantes del ELN: tres contra miembros del Comando Central (Coce), Antonio García, Pablo Beltrán y Pablito, y tres contra los cabecillas del Frente Nororiental, Silvana Guerrero, alias Alfred y alias Andino”, indicó González.

La imputación incluyó a los cabecillas de las Disidencias de las Farc. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA-SEMANA

De acuerdo con la Fiscalía, la imputación contra los cabecillas de las disidencias de las Farc se mantiene mientras las órdenes de captura están suspendidas, lo que indica que las investigaciones en su contra continúan y se siguen adelante todas las actuaciones judiciales correspondientes.