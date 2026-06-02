Angustiosa búsqueda en Bucaramanga: adolescente de 16 años desapareció tras salir de su colegio

La preocupación crece en Bucaramanga por la desaparición de David Pico Cala, un adolescente de 16 años que fue visto por última vez el pasado lunes, 1 de junio, cuando salió de su jornada académica en el Instituto Nacional de Educación Media (Inem). Desde entonces, sus familiares no han logrado comunicarse con él y desconocen su paradero.

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Según la información conocida hasta ahora, el joven abandonó las instalaciones del colegio hacia las 11:30 de la mañana, pero nunca regresó a su vivienda. La situación encendió las alarmas de sus seres queridos, quienes iniciaron una intensa búsqueda y acudieron a las autoridades para reportar el caso.

La madre del menor aseguró que la desaparición resulta especialmente extraña, pues David nunca acostumbraba ausentarse sin avisar ni perder contacto con su familia. Por ello, hizo un llamado urgente a la ciudadanía para que suministre cualquier información que permita ubicarlo sano y salvo.

Fiscalía activó protocolo de búsqueda

Tras la denuncia presentada por sus familiares, organismos como la Fiscalía General de la Nación y el CTI activaron los protocolos correspondientes para personas desaparecidas. Las autoridades buscan reconstruir los movimientos del adolescente después de salir del plantel educativo y recopilar evidencias que permitan establecer qué ocurrió.

Mientras avanzan las investigaciones, amigos, compañeros de estudio y miembros de la comunidad han compartido fotografías y mensajes en redes sociales con la esperanza de obtener pistas sobre su ubicación.

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Las desapariciones, una problemática que sigue golpeando a Colombia

El caso de David vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por las desapariciones en el país. De acuerdo con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), en Colombia hay registradas 136.010 personas desaparecidas, una cifra actualizada a abril de 2026 tras la consolidación y depuración de distintas bases de datos institucionales.

La entidad ha advertido que detrás de cada registro existe una familia que continúa enfrentando la incertidumbre de no saber qué ocurrió con su ser querido. En ese contexto, la desaparición del adolescente santandereano ha generado una ola de solidaridad y preocupación en Bucaramanga.

Las autoridades reiteraron que cualquier información que ayude a encontrar a David Pico Cala puede ser reportada de inmediato a la Policía Nacional o a los canales habilitados para la atención de casos de personas desaparecidas.