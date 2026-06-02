Medicina Legal alerta por consumo de cocaína adulterada que está causando la muerte de consumidores

Ni la cocaína se salvó de los piratas porque ya la están “chiviando”. Así lo advierte un reciente informe de Medicina Legal con el detalle de una mezcla mortal que está dejando como víctima a los consumidores de estupefacientes, principalmente de cocaína.

“Combinación mortal”: Medicina Legal advierte por licor artesanal que en el cuerpo se transforma en cianuro

El instituto forense ha detectado varios casos en los que se advierte una mezcla de cocaína y fármacos no solo para hacer más potente la ingesta, sino para aumentar la cantidad de dosis que se trafica en las calles.

Buena parte de los estudios que hace Medicina Legal se extraen de víctimas mortales y en este caso no es la excepción. Algunos consumidores que terminaron en la morgue tenían una causa común de fallecimiento: una mezcla mortal que, tras los análisis, concluyó la hipótesis que ahora se convierte en una advertencia.

“Los estudios realizados en laboratorios forenses y análisis toxicológicos han demostrado que con frecuencia esta sustancia es mezclada con diversos compuestos denominados adulterantes, cuyo objetivo es aumentar el volumen del producto, modificar o potenciar sus efectos toxicológicos, o bien simular características propias de la droga original”, señala la alerta de Medicina Legal.

En diálogo con SEMANA el director del Instituto, Ariel Emilio Cortés, explicó en detalle qué es lo que ocurre con esa mezcla mortal y cómo la cocaína que consumen termina siendo adulterada con otros elementos químicos para aumentar la cantidad y potencia psicoactiva.

Alerta de Medicina Legal por cocaína adulterada Foto: Cortesía Policía Nacional

“El análisis de muestras de cocaína realizado en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses permitió evidenciar la presencia de diferentes sustancias utilizadas como adulterantes, las cuales poseen actividad farmacológica y toxicológica propia. La utilización de mezclas puede modificar los efectos de la sustancia y aumentar el riesgo toxicológico”, dijo el director del instituto.

Insisten desde Medicina Legal que estas mezclas peligrosas provocan daños irreversibles en los sistemas nervioso y respiratorio, además de complicaciones críticas como la muerte de tejido cutáneo y la incapacidad de la sangre para transportar oxígeno.