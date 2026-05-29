“Combinación mortal”: Medicina Legal advierte por licor artesanal que en el cuerpo se transforma en cianuro

Una peligrosa combinación se advierte en un informe de Medicina Legal y que conoció SEMANA. Se trata de un compuesto que estaría en la fabricación de licor artesanal y que en el norte del país ha dejado varias víctimas mortales.

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Análisis del instituto forense, justamente en los estudios de necropsia a varias víctimas, permitieron establecer una causa común de fallecimiento: una intoxicación con cianuro. Los resultados llamaron la atención al punto de que, tras una investigación, se determinó que las víctimas consumieron una especie de licor artesanal.

Se trata de una mezcla etílica que, de acuerdo con la alerta de Medicina Legal, contiene un ingrediente conocido como acetonitrilo y que en el interior del cuerpo humano, o sea del consumidor, activa un compuesto con las mismas características del cianuro.

“El acetonitrilo es un solvente orgánico que actúa como un protóxico, es decir, requiere ser metabolizado en el hígado para liberar ion cianuro, el cual es el principal responsable de su toxicidad. A diferencia de otras intoxicaciones por cianuro, este proceso ocurre de forma progresiva, por lo que los síntomas pueden aparecer de manera retardada, entre 2 y 12 horas después de la exposición”, señala el reporte de Medicina Legal.

Lo peor de la eventual intoxicación es que en las primeras etapas parecer no representar peligro, pero con el paso de las horas el deterioro o la afectación, se hace evidente con síntomas como cefalea, náuseas y vómito; “sin embargo, puede progresar rápidamente hacia compromiso neurológico (confusión, somnolencia, convulsiones), dificultad respiratoria, alteraciones cardiovasculares, colapso circulatorio, paro cardiorrespiratorio y muerte”.

El director de Medicina Legal, Ariel Emilio Cortés, explicó cómo el cuadro clínico del consumidor, luego víctima, se hace más complejo con el tiempo y la falta de atención médica. Un problema que resulta más grave en personas con antecedentes de consumo de licores artesanales o de origen desconocido.

“Cianuro que puede conllevar a que las personas terminen en la muerte porque lo lleva a dificultad respiratorio vómito náuseas semiológico y lo que pasa dentro del cuerpo es que el cianuro pues produce una hipoxia mitocondrial en la célula lo cual lleva a la muerte de una persona”, dijo el director.

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Medicina Legal hace recomendaciones que incluyen a las autoridades en todo el país para advertir sobre operativos, evitar la comercialización y distribución de licores o bebidas emergentes de “origen desconocido” pero también para quienes habitualmente toman la decisión de consumirlas.