Nueva EPS estrena línea de denuncias: así funcionará

La Nueva EPS lanzó una estrategia para que sus más de 11 millones de usuarios puedan denunciar, de manera fácil, irregularidades en la atención que reciben.

La entidad dispuso de un espacio web, un correo electrónico y un número telefónico para que los usuarios den a conocer cualquier hecho que “vaya en contra del buen servicio, la integridad o la confianza institucional”.

“La Nueva EPS continúa avanzando en la transformación del sistema, trabajando de la mano con sus afiliados, prestadores y aliados estratégicos para construir la salud que Colombia necesita”, dijo la entidad.

Esta EPS es la más grande de Colombia. Tiene presencia en más de 1.000 municipios y en los 32 departamentos del país.

“Esta cobertura nacional es posible gracias al compromiso de cerca de 7.000 colaboradores y a una red conformada por más de 3.000 prestadores públicos y privados, que trabajan de manera articulada al servicio de los afiliados a lo largo y ancho del territorio nacional”, indicó la Nueva EPS.

La entidad aprovechó para agradecer “a todos los prestadores que, pese a las circunstancias actuales, han mantenido su compromiso con la atención humanizada, la vocación de servicio y la protección efectiva del derecho fundamental a la salud de nuestros afiliados”, dijo.

También reiteró que la salud es un derecho fundamental de todos. “Se garantiza haciendo las cosas bien, con ética, transparencia y responsabilidad”, añadió.

Para dar a conocer irregularidades, los usuarios pueden comunicarse al teléfono 01800189847.

Al correo: lineaeticanuevaeps@pwc.com

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