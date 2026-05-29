Regalo sorpresa para contribuyentes del predial en Bogotá que hicieron aporte voluntario. Secretaria de Hacienda hizo anuncio

Sin duda, el solidario que da sin pensar en lo que recibirá a cambio, en algún momento obtiene una recompensa.

Así se evidencia ahora, luego del anuncio hecho por Ana María Cadena, secretaria de Hacienda de Bogotá, al confirmar la cifra de contribuyentes que en el formulario de pago de impuestos a la ciudad, marcaron la casilla de aporte voluntario, quienes en ese momento no se alcanzaron a imaginar que serían protagonistas de los inicios de la primera línea del Metro.

Pues bien, esas 17.000 personas que, hasta ahora van en la suma de aportantes del impuesto solidario, recibirán un regalo singular de parte de la Secretaría de Hacienda.

Derecho al primer viaje en el Metro de Bogotá

Cadena, además del efusivo agradecimiento que les envió, a través de un video de youtube, afirmó que les otorgará la tarjeta conmemorativa, la cual, les dará derecho a un primer viaje en el Metro de Bogotá.

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Según confirmó la secretaria de Hacienda del Distrito, se trata de un reconocimiento que se convierte en símbolo de un logro común: el anhelado vehículo férreo, del cual se tiene la expectativa de que será para mejorar la movilidad en la ciudad.

La secretaria de Hacienda señaló la razón que la llevó a ordenar el envío de la tarjeta a los más de 17.000 contribuyentes de impuestos en Bogotá: “Con profundo agradecimiento queremos reconocer el compromiso y la solidaridad de estos contribuyentes. Gracias por su confianza y por permitirnos seguir transformando a Bogotá”.

En 2025, la cifra de contribuyentes que hicieron su aporte voluntario a través del formulario de los impuestos distritales, sobrepasó los 24.500, lo que equivalió a un aumento del 15 %. Dicho resultado fue destacado, no solo desde el punto de vista económico, dino de la cultura solidaria.

La lección que queda es clara: ser solidario paga.