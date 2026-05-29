“Que respeten los resultados”: el duro mensaje del Mindefensa tras la llegada de la hora cero de la primera vuelta presidencial

Crece la tensión en el país tras la llegada el fin de semana de la primera vuelta presidencial.

La Fuerza pública está lista para la elecciones. Foto: Policía Nacional

Uno de los focos ha estado sobre las garantías de seguridad, pues los hechos terroristas de las últimas semanas y las intimidaciones en algunas regiones para apoyar determinados candidatos por parte de los grupos criminales han volteado los reflectores sobre la fuerza pública y su papel el 31 de mayo.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que la seguridad está garantizada y quienes están detrás de ellos son los más de 400 mil uniformados que estarán detrás del Plan Democracia.

“Son 408.000 hombres de la fuerza pública desplegados, que no pueden votar, pero que van a arriesgar la vida para que ustedes lo hagan, y lo único que les pedimos es que lo hagan de manera libre, transparente,, responsable y que respeten los resultados ”, dijo el ministro de Defensa, Sánchez.

Más de 400 mil hombres de la fuerza pública listos para garantizar las elecciones del domingo. Foto: Liliana Rincón

Así mismo indicó que los militares y policías estarán en los rincones más apartados y complejos para garantizar que los ciudadanos puedan depositar su voto el próximo domingo.

“En este departamento hemos focalizado el esfuerzo principal”, dijo el ministro Sánchez, tras una reunión de seguridad y seguimiento al Plan Democracia en el departamento del Cauca.

El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que las elecciones están garantizadas. Foto: Semana

Añadió el Ministro que uno de los blanco ha combatir es la estructura criminal de alias Mordisco y alias Marlon. “Estos criminales asesinaron a 21 personas inocentes”, indicó el Ministro de Defensa al hacer referencia al atentado terrorista con explosivos sobre la vía Panamericana.

“Transitaban por la vía Panamericana y lo hicieron con un atentado terrorista”, señaló el Ministro de Defensa. “También encontramos personas, muy pocas, que utilizan la redes sociales para generar morbo a través del terrorismo para magnificalo, lo único que están haciendo es márquetin al terrorismo”, señaló el alto funcionario.