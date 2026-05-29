La cámara de un Tesla dejó en evidencia a un presunto ladrón que hasta rompió el vidrio del vehículo

Un video que circula en redes sociales dejó en evidencia el momento exacto en el que un hombre habría roto las ventanas de un Tesla para aparentemente robar las pertenencias de los propietarios, cuando el vehículo estaba parqueado en una calle de Bogotá.

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El presunto hecho de inseguridad quedó captado por las cámaras del propio vehículo destacado por su tecnología avanzada. Además, los internautas se pronunciaron categóricamente en contra de los delincuentes y puntualmente del hombre que se ve en el video.

El video

Se permite apreciar que el presunto delincuente aprovechó un momento en que el vehículo se encontraba estacionado para romper una de las ventanas y extraer objetos del interior.

Las imágenes muestran al hombre esperando ansiosamente al lado del vehículo, mirando hacia varios lados para posteriormente abordar los vidrios de las compuertas con lo que parece ser una herramienta que le permitiría romper la protección del vehículo y así acceder a las pertenencias de los dueños.

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El video fue posible grabarlo por la tecnología del vehículo. Los Tesla cuentan con un sistema de videovigilancia conocido como “Sentry Mode” o “Modo Centinela”. Esta herramienta utiliza varias cámaras instaladas alrededor del automóvil para monitorear lo que ocurre cerca del vehículo cuando está estacionado.

Entre sus funciones están:

Detectar movimientos sospechosos.

Grabar personas alrededor del carro.

Registrar intentos de robo o vandalismo.

Almacenar evidencia en video.

Gracias a este sistema fue posible registrar el hecho desde varios ángulos.

La inseguridad vehicular en Bogotá

El hurto a personas y el hurto a vehículos continúan siendo dos de los delitos que más preocupan a los ciudadanos en la capital. La Policía Metropolitana de Bogotá ha señalado que varias bandas delincuenciales utilizan modalidades rápidas para romper ventanas y escapar en cuestión de segundos.

Ante este tipo de casos, las recomendaciones oficiales incluyen:

No dejar objetos visibles dentro del vehículo.

Estacionar en lugares vigilados.

Reportar inmediatamente cualquier hurto a la Policía.

Entregar videos o registros de cámaras como material probatorio.

Utilizar sistemas de monitoreo y seguridad cuando sea posible.

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Las autoridades también recuerdan que los registros audiovisuales pueden convertirse en elementos clave para identificar a los responsables y avanzar en investigaciones judiciales.

Las imágenes que muestran claramente el rostro del presunto delincuente pueden convertirse en una pieza importante dentro de una eventual investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre capturas relacionadas con este caso específico. Sin embargo, el episodio volvió a abrir el debate sobre la inseguridad en Bogotá y el papel que la tecnología está empezando a jugar en la identificación de delincuentes y el esclarecimiento de hurtos.