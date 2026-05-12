Funcionario del Ministerio del Interior resultó herido por intentar evitar un hurto en Bogotá

El diario vivir de Bogotá son los hurtos que quedan registrados en cámaras de seguridad, videos que posteriormente se suben a redes y son la evidencia del descontrol que hay en materia de seguridad.

Este martes, 12 de mayo, se conoció el caso de un hurto en donde dos funcionarios del Ministerio del Interior intentaron ayudar a la persona que estaba siendo blanco de los ladrones y resultaron heridos.

Todo ocurrió en el norte de Bogotá cuando los funcionarios transitaban en una camioneta y se percataron que varios hombres se le lanzaron a un ciclista para robarlo.

Sin dudarlo, el vehículo frenó y los dos funcionarios se bajaron para intentar ayudar a a la persona que se movilizaba en la bicicleta, pero fueron recibidos a disparos por parte de los ladrones.

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Uno de los funcionarios fue impactado por una de las balas en la parte abdominal y por esa razón cayó de inmediato al piso. La otra persona del ministerio lo socorrió y por poco es impactado por los otros disparos.

Al final los ladrones cometieron el hurto, se llevaron la bicicleta y despojaron de sus pertenencias a la persona que seguramente tuvo que resultar herida tras la caída.

Como los funcionarios del Ministerio del Interior se subieron de inmediato al carro para trasladar a la persona herida, se desconoce el estado de salud del ciclista y, por ahora, no hay una denuncia del hurto ante las autoridades.

El funcionario del Gobierno Petro que resultó herido está internado en una clínica del norte de Bogotá y se conoció que su estado es estable, pero que deberá permanecer bajo cuidado médico.

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“Inseguridad en Bogotá: hoy una comitiva de @MinInterior iba por la autopista Norte. Casi atropellan a un ciclista y a un grupo de personas. Se bajaron dos personas del vehículo. Se percataron de un robo y les acabaron disparando. Un herido del ministerio y por poco pierde la vida", dijo uno de los asesores del Ministerio del Interior que denunció el hecho en redes sociales.

Como el ciclista no puso la denuncia este caso no ha sido atendido por las autoridades, aunque por las heridas al funcionario de la cartera política, seguramente se adelantarán otras indagaciones para intentar dar con el paradero de los responsables de los hechos.