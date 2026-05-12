Proyecto de ley de reforma al Icetex sigue estancado en el Congreso

Una de las promesas de campaña del presidente Gustavo Petro fue la reforma al Icetex, la entidad que le presta a los colombianos para adelantar sus estudios profesionales en el país y en el exterior.

Escándalo: el Pacto Histórico buscaría hundir el proyecto que reforma el Icetex, pese a que fue promesa de campaña de Petro

Aunque el proyecto está en la agenda del Congreso de la República, el proyecto no ha podido avanzar y estaría en riesgo de hundirse si no se aprueba antes de finales de junio cuando finalizará esta legislatura.

La representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, una de las que más ha insistido en que esto pueda salir adelante, se refirió al avance del articulado.

Según recordó, desde que fue presentado el proyecto hasta la mitad del 2026 pasarían dos legislaturas, por lo que se cumplirían los plazos para que sea archivado.

La representante Catherine Juvinao es una de las que más ha insistido que esta reforma salga adelante. Foto: guillermo torres

“Como ley ordinaria solamente tenemos dos legislaturas para aprobarla, la primera ya se agotó la segunda termina ahorita el 20 de junio, ¿qué hay que esperar? que si se aprueba en tercer debate hay que dar ocho días por Ley Quinta para radicar la ponencia para cuarto debate, que sería la plenaria y ya nos faltan cuatro semanas para que se acabe la legislatura, entonces realmente estamos muy apretados“, aseguró Juvinao.

Una de las decisiones que se tomó para desenredar el debate fue crear una subcomisión que se encargará de discutir los puntos con menos consenso de la propuesta.

Esa fue una solicitud que hizo la coordinadora ponente que es la senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia. “Confío en la palabra de la senadora Paloma para sacar este tercer debate adelante, así como de Clara López, del Pacto Histórico, para sacar esto adelante”, agregó la congresista.

Juvinao reclamó porque quienes quedarían en medio de ese debate son los jóvenes que esperan soluciones de fondo para los créditos que han adquirido y que estaban expectantes de esa promesa.

“Aquí no pueden instrumentalizar la juventud por una pelea entre derecha e izquierda o entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico”, cuestionó Juvinao.

El presidente Gustavo Petro había prometido una reforma al Icetex. Foto: Anadolu via Getty Images

La congresista de la Alianza Verde pidió “grandeza” en el debate desde todos los sectores y que se deje de lado el tema electoral para que se le pueda cumplir a los jóvenes del país.

Aunque se trata de una promesa de campaña del petrismo, desde el mismo Gobierno no se ha visto la voluntad para aprobar el proyecto, pues no estarían de acuerdo con algunos ajustes que se han hecho en la discusión.

El presidente Gustavo Petro había hablado de esa reforma en el 2024, cuando fue radicada. “El Icetex, como entidad crediticia, debe ser banca de primer piso, con tasa de interés barata”, afirmó el mandatario, sin embargo, esa idea estaría en riesgo de que no se cumpla.