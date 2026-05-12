Gustavo Petro reveló que pidió “ayuda a todos los expertos en ‘software’ del mundo” ante dudas sobre el proceso electoral

Este martes 12 de mayo, el presidente Gustavo Petro se refirió nuevamente a la jornada electoral que vivirá el país el próximo 31 de mayo, donde la ciudadanía será convocada para la primera vuelta presidencial.

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El mandatario volvió a sembrar dudas sobre la “transparencia electoral” en el país. En varias ocasiones, el jefe de Estado plasmó que existe el riesgo de un “fraude electoral”.

Sin embargo, en esta oportunidad, el mandatario reveló que pidió “ayuda a todos los expertos en software del mundo para que ayuden en al tarea de la transparencia electoral en Colombia”.

“He sido bastante reiterativo sobre la oscuridad de los software electorales a pesar del intento de censura contra el presidente proveniente de las fuerzas cavernarias del país que quieren recuperar el Gobierno para hacer lo mismo que han hecho siempre”, expresó el jefe de Estado.

Y agregó: “El registrador se niega a entregar el código fuente del software con excusas no válidas y la realidad es que la Registraduría no tiene ni ha tenido el software porque no es del Estado sino de una firma privada muy oscura. Aquí uno de esos análisis sobre el software de preconteo”.

Entre tanto, hace varios días, el registrador Hernán Penagos lanzó una fuerte advertencia por la calidad de información que se publica sobre las elecciones: “En Colombia, a diferencia de muchas naciones, la desinformación genera muerte. Y qué pena decirlo, pero es así. La desinformación en Europa genera hostilidad política; en Colombia, muerte”.

Además, el funcionario del organismo electoral respondió a las críticas de Petro sobre el código fuente: “¿Por qué no entendemos que hay que cuidar este país entre todos? Yo hago todo lo que haya que hacer, pero que se diga que por no entregar un código fuente no hay claridad, el proceso electoral es falso”.

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“En este momento el código fuente está a disposición de los auditores de los partidos. De cuatro días de disposición y exposición del código fuente (como ocurría antes), pasamos a dos semanas”, concluyó Hernán Penagos.