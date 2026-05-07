“La desinformación genera muerte”: contundente respuesta del registrador al presidente Petro, ante señalamientos de fraude en elecciones

Las sombras y dudas que han pretendido imponer el presidente Gustavo Petro, ministros y congresistas del Pacto Histórico sobre la transparencia de las elecciones sin presentar una sola prueba pueden desencadenar una ola de violencia, como ha ocurrido en la historia del país.

Esta fue la contundente advertencia que hizo el registrador nacional, Hernán Penagos, quien ha tenido que salir a desmentir una y otra vez los señalamientos que se vienen haciendo y que no tienen ninguna jutificiación.

Sin embargo, en esta ocasión hizo una advertencia de fondo que prendió las alarmas: “En Colombia, a diferencia de muchas naciones, la desinformación genera muerte. Y qué pena decirlo, pero es así. La desinformación en Europa genera hostilidad política; en Colombia, muerte”.

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Y no le falta razón al registrador Penagos; la historia violenta de Colombia puede terminar en una tragedia en las próximas elecciones por irresponsabilidad en declaraciones y publicaciones que no cuentan con pruebas y no van más allá de una opinión, como lo ha hecho el presidente Petro.

“En Colombia, la desinformación hace que la ciudadanía se mate. ¿Por qué no entendemos que hay que cuidar este país entre todos? Yo hago todo lo que haya que hacer, pero que se diga que por no entregar un código fuente no hay claridad, el proceso electoral es falso”, afirmó Penagos en una respuesta a Petro, sin hacer referencia directa al presidente de la República.

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El centro de este debate se ha dado por la solicitud de entrega del código fuente de las elecciones, que es apenas obvio que no puede quedar en manos de un operador político, partido o candidato, pero que el presidente Petro y funcionarios del Gobierno lo reclaman.

Ante esa insistencia y denuncias sin pruebas de un eventual fraude, el registrador Penagos señaló que “en este momento el código fuente está a disposición de los auditores de los partidos. De cuatro días de disposición y exposición del código fuente (como ocurría antes), pasamos a dos semanas”.