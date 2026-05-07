“Que Gustavo Petro nos dé la cara”, el desesperado reclamo de las familias de los agentes del CTI secuestrados por el ELN

Los agentes del CTI, Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo Antonio López, fueron secuestrados hace un año en Arauca. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) hizo un “juicio revolucionario” y los condenó por ser funcionarios públicos.

“El ELN es una organización criminal y no un ente judicial”: la FND rechaza “juicio revolucionario” a agentes del CTI y Policía

Los familiares de los agentes secuestrados hicieron un llamado al presidente Gustavo Petro, tras advertir que es el primer mandatario quien puede mediar para lograr la liberación de los funcionarios del CTI y los policías que permanecen en poder de ese grupo criminal o cartel, como dijo el ministro de Defensa.

La tragedia de la familia y los secuestrados parece que no llegó al presidente Petro; ni siquiera han respondido desde el Gobierno los derechos de petición que hicieron las víctimas para lograr una reunión con el mandatario y convencerlo de ordenar las medidas necesarias en procura de lograr la liberación de los agentes.

“Que por favor nos dé la cara, nos dé la cara, nos atienda y que se coloque en nuestros zapatos, porque no es justo que estos funcionarios estén en el olvido, hayan quedado en el olvido. El señor presidente nunca se ha pronunciado al respecto, nunca”, dijo Yariel Macualo, esposa de uno de los agentes del CTI secuestrados.

Mientras el ELN entregaba un comunicado para advertir que los funcionarios fueron condenados a 55 meses de secuestro, nada más que por ser funcionarios públicos, se conoció una prueba de supervivencia de las víctimas en la que advierten que en manos del presidente de la República está la posibilidad de que ellos regresen a sus casas. Le enviaron un mensaje directo.

“Usted es la única persona que está facultada porque la Constitución Política de Colombia le da todas las herramientas para que esto llegue a un final. Quiero pedirle al presidente de la República que, por favor, se coloque la mano en el corazón. Nuestras familias, todo lo que usted habla, señor presidente de la República, en los derechos humanos, el derecho a la vida, nosotros también tenemos derecho a la vida, a nosotros también nos corresponde tener derechos humanos”, señaló el secuestrado.

Jesús Antonio Pacheco, Rodrigo Antonio López, Franque Esley Hoyos y Yordin Fabián Pérez, funcionarios del CTI y agentes de la Dijín secuestrados por el ELN en diferentes fechas de 2025. Foto: Tomado de internet / Montaje El País

Lo que resulta insólito es que el presidente Gustavo Petro no haya emitido ningún mensaje, ni siquiera de acompañamiento a las víctimas de este secuestro, tampoco que su despacho haya respondido los derechos de petición que de manera reiterada han radicado los familiares en la Presidencia de la República.

“Estamos haciendo presión para que los señores del ELN se sienten a mediar para la liberación. De igual forma, ellos, en los videos de supervivencia, dicen que hagamos presión, que no los dejemos solos, que presionemos a la Fiscalía y al gobierno de Gustavo Petro; entonces pues nosotros lo hacemos”, explicaron los familiares.

La señora Yariel Macualo aprovechó la entrevista con SEMANA para enviar un mensaje a su esposo con el propósito de mantenerlo con fuerza mientras los familiares continúan ejerciendo presión para lograr que el presidente de la República los escuche y adelante las gestiones necesarias de cara a su liberación.

“Mensaje a mi esposo: Desde mi corazón me llena de esperanza el saber que sigues con vida. Cada día te pienso; es una fuerza en el amor tan grande que nos une. Quiero que sepas que aquí estamos esperándote con todo el cariño del mundo, con la fe y con la certeza de que volveremos a abrazarnos. Eres muy importante para toda la familia, para mi mamá, para mi papá, para mis hermanos, para su familia, su mamá, su papá (sic)”, fue el mensaje al agente.