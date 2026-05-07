La millonaria suma que habría exigido el capturado alcalde de Villa de Leyva por una licencia de urbanismo

Para Víctor Alfonso Gamboa, alcalde de Villa de Leyva, no es nuevo presenciar una audiencia de imputación de cargos; la vivió en enero de este año; el problema es que ahora está capturado y así el asunto puede ser bastante distinto.

La Fiscalía capturó al alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa. ¿De qué se le acusa?

Gamboa fue capturado tras una orden de un juez y luego de una denuncia por presuntas exigencias de dinero a una persona para la aprobación de licencias de urbanismo en el municipio. Al menos 480 millones de pesos están en el reporte de los investigadores.

El alcalde estaba por llegar a su despacho en la alcaldía de Villa de Leyva, se bajó de la camioneta institucional y los agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) lo estaban esperando para notificarlo de la orden de captura. El funcionario apenas tuvo tiempo de entender lo que estaba pasando.

La investigación advierte que el alcalde habría hecho exigencias de hasta el 20 % por la aprobación de las licencias, una denuncia delicada que la Fiscalía acompaña con declaraciones y elementos de prueba para advertir su participación en el delito que será imputado: concusión y prevaricato por acción.

El alcalde, de acuerdo con un comunicado de la Fiscalía, le habría hecho las exigencias a la representante legal de la empresa de inversiones para aprobar las licencias de urbanismo, pero no solo de dinero, sino para vincular a una persona a la empresa, además de aumentarle el sueldo.

“En estas comunicaciones, al parecer, inicialmente le pidió contratar a una persona conocida, luego aumentarle el sueldo y finalmente le solicitó dinero. Todo esto tendría como propósito favorecer con el permiso que requería para avanzar en un proyecto urbanístico”, señaló la Fiscalía.

Víctor Alfonso Gamboa, alcalde del municipio de Villa de Leyva, capturado por la Fiscalía. Foto: Suministrada (API)

Pero no habría actuado solo. La Fiscalía tiene la evidencia que vincula a otros funcionarios de la alcaldía, incluso a un inspector de policía, que habrían resultado comprometidos en los hechos de corrupción, de exigencias de dinero para favorecer con las licencias de urbanismo en el municipio.