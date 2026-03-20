Villa de Leyva inaugura la edición 29 del Festival de Astronomía, con España como país invitado

El municipio de Villa de Leyva abrió hoy su Plaza Mayor para celebrar la edición número 29 del Festival de Astronomía, un encuentro que posiciona a la región como referente del astroturismo en Colombia e Iberoamérica.

La ceremonia inaugural está programada para las 7:00 p.m., con la participación de autoridades locales, nacionales e internacionales, y se espera la asistencia de aproximadamente 6.000 visitantes durante los días del evento.

España será el país invitado de honor de la edición 29 del Festival de Astronomía en Villa de Leyva

España asume el rol de país invitado de honor en esta edición, lo que facilita el intercambio de experiencias en divulgación científica y turismo astronómico.

El agregado cultural de la embajada española, Alberto Miranda, resaltó la relevancia del festival al señalar que “aúna ciencia, divulgación y participación ciudadana”.

Miranda también destacó la oportunidad de compartir prácticas en astroturismo, un ámbito en el que España cuenta con amplia trayectoria, con contrapartes colombianas e iberoamericanas.

Villa de Leyva celebra el inicio del Festival de Astronomía en su edición número 29 Foto: Festival de Astronomía de Villa de Leyva

Se espera que más de 6.000 personas asistan al Festival de Astronomía de Villa de Leyva este 2026. Foto: Festival de Astronomía de Villa de Leyva

La inauguración contará con la presencia de Diana Rojas, presidenta de la Asociación de Astrónomos Autodidactas de Colombia (ASASAC), quien enfatizó el enfoque del festival en la apropiación social del conocimiento científico.

Rojas describe el evento como una plataforma donde “la ciencia también se vive con emoción”, permitiendo a los asistentes transformar su percepción del mundo mediante observaciones directas.

Villa de Leyva se prepara para la edición 29 del Festival de Astronomía: fechas, país invitado y más detalles de este evento

Por su parte, el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Gamboa, subraya el impacto del festival en el desarrollo local. “Villa de Leyva se consolida como la capital del astroturismo en Colombia”, afirmó, al destacar que el municipio ofrece uno de los cielos más claros del planeta para la observación astronómica.

Gamboa añadió que el evento impulsa el progreso cultural, turístico y científico de la región, posicionándola como un recurso para Colombia y América Latina.

Se espera que más de 6.000 personas asistan al Festival de Astronomía de Villa de Leyva este 2026. Foto: Festival de Astronomía de Villa de Leyva

El festival ofrece una programación diversa que incluye observaciones astronómicas guiadas, conferencias especializadas, talleres prácticos y actividades dirigidas a todas las edades. Estas iniciativas buscan fomentar el aprendizaje, la curiosidad y la conexión con el cosmos, en un entorno caracterizado por condiciones óptimas de visibilidad estelar.

El evento marca el inicio de una experiencia que combina rigor científico con accesibilidad pública, atrayendo a expertos, aficionados y turistas interesados en el astroturismo. Villa de Leyva, reconocida por su patrimonio colonial y su cielo de baja contaminación lumínica, se afianza así como epicentro de estas actividades en la región.

Villa de Leyva celebra el inicio del Festival de Astronomía en su edición número 29 Foto: Festival de Astronomía de Villa de Leyva

Se espera que más de 6.000 personas asistan al Festival de Astronomía de Villa de Leyva este 2026. Foto: Festival de Astronomía de Villa de Leyva

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Este festival alcanza su edición número 29, reflejando el creciente interés por el turismo astronómico en Colombia. La localidad boyacense aprovecha sus condiciones geográficas y climáticas para ofrecer observaciones de alta calidad, lo que genera beneficios económicos y educativos para la comunidad.