Envían a la cárcel al alcalde de Villa de Leyva, procesado por exigir “tajada” para avalar licencia de construcción

Después de varias interrupciones, un juez de control de garantías de Bogotá resolvió la petición de medida de aseguramiento en centro carcelario elevada por la Fiscalía General en contra del alcalde del municipio de Villa de Leyva, Víctor Gamboa.

La Fiscalía capturó al alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa. ¿De qué se le acusa? Foto: Suministrada (API)

Para la funcionaria judicial, el mandatario representa un peligro para la sociedad y, estando en libertad, puede manipular evidencia y presionar a testigos en su contra.

La Fiscalía General le imputó los delitos de concusión en concurso homogéneo y sucesivo y prevaricato por acción.

El caso tiene relación con las presuntas exigencias económicas que habría hecho Gamboa para otorgar una licencia de construcción en dicho municipio.

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