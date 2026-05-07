Víctor Alfonso Gamboa fue imputado por la Fiscalía en una investigación por violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, asuntos de administración pública; sin embargo, la información por fuentes del proceso advierte que la captura se da por el delito de concusión.

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El mandatario tiene una investigación relacionada por delitos contra la administración pública; los agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) lo ubicaron en la plaza central del municipio, muy cerca de la Alcaldía, y le notificaron la orden de captura que corría en su contra.

El pasado 16 de enero, un fiscal de la seccional en el departamento de Boyacá imputó cargos al alcalde al advertir que había incurrido en serias conductas que comprometen la administración pública, y que luego de la investigación resultó necesario vincularlo de manera formal al proceso.

La Fiscalía capturó al alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa. ¿De qué se le acusa? Foto: Suministrada (API)

Hasta el momento, ni la Alcaldía ni la Fiscalía han entregado detalles de esos procedimientos adelantados por el CTI en la ciudad de Tunja, donde se encontraba el mandatario y donde se disponía a atender la agenda correspondiente al municipio en calidad de alcalde.

Se espera que, en las próximas horas, un fiscal presente ante los jueces de Control de Garantías al alcalde, para hacer efectiva la legalización de la captura y determinar si es necesario imputar cargos y solicitar una eventual medida de aseguramiento en su contra, tras considerar que representa un riesgo para el proceso y la comunidad.

La Fiscalía capturó al alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa. ¿De qué se le acusa? Foto: Suministrada (API)

Durante las diligencias, la Fiscalía presentará todos los elementos de prueba que corren en contra del mandatario, que incluyen declaraciones, documentos y testimonios que advierten su presunta responsabilidad en los delitos que serán objeto de imputación.