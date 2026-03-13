España será el país invitado de honor de la edición 29 del Festival de Astronomía en Villa de Leyva

El municipio boyacense de Villa de Leyva será escenario de la edición 29 del Festival de Astronomía, evento considerado como la cita más importante del país dedicada a la observación del cosmos, que este año pone el foco en el astroturismo y en el derecho de la humanidad a la luz de las estrellas, con España como país invitado de honor.

Villa de Leyva se prepara para la edición 29 del Festival de Astronomía: fechas, país invitado y más detalles de este evento

El evento, que se desarrollará del 20 al 22 de marzo de 2026, contará con la presencia de referentes del país ibérico, los cuales compartirán sus conocimientos con los asistentes al evento. España es una de las naciones referentes en la materia, por lo cual su asistencia será un elemento diferencial en la realización de la edición 29 del festival.

Se espera la asistencia de más de 6.000 personas al festival. Foto: Prensa Festival de Astronomía.

El agregado cultural de la embajada de España en Colombia, Alberto Miranda, subrayó que “la participación de España refleja una alianza estratégica basada en la ciencia, la innovación y la protección del cielo nocturno como patrimonio común”.

Uno de los pilares de la edición de este año es poder combinar las diversas ciencias con el turismo y la sostenibilidad ambiental.

“La experiencia española en certificación de destinos Starlight demuestra que es posible combinar excelencia científica, desarrollo turístico y sostenibilidad ambiental”, complementó el diplomático.

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Referentes en astronomía y astrofotografía que harán presencia en el evento

Antonia Varela, astrofísica del Instituto de Astrofísica de Canarias y directora de la Fundación Starlight, referente mundial en la lucha contra la contaminación lumínica y en la certificación de destinos de cielos oscuros.

Luis Miguel Azorín, especialista en astrofotografía de cielo profundo y divulgador internacional.

Juan Vicente Ledesma, promotor del vínculo entre paisaje, patrimonio natural y observación astronómica sostenible.

Óscar Martín Mesonero, astrónomo acreditado por Starlight y reconocido por la NASA por su trabajo en el registro de eclipses solares alrededor del mundo.

El evento incluirá más de 30 actividades académicas y experienciales, nuevos espacios dedicados a la astrofotografía. Foto: Prensa Festival de Astronomía.

Los organizadores del evento destacan que la agenda del 29 Festival de Astronomía de Villa de Leyva incluye más de 30 conferencias, talleres prácticos y jornadas de observación con telescopios.

“Se incorporan dos nuevas secciones: ‘Entre píxeles y astros’, encuentro especializado en astrofotografía, y ‘Astrotalentos’, plataforma para jóvenes promesas de la astronomía”, señalan los organizadores del evento.

En la agenda del festival se destaca que uno de los ejes centrales será la defensa activa frente a la contaminación lumínica. Por medio de los expertos y asistentes al evento se buscará sumarse al movimiento internacional que reconoce la luz de las estrellas como un derecho cultural, científico y ambiental, promoviendo prácticas de iluminación responsable para proteger la biodiversidad nocturna y garantizar la investigación astronómica.