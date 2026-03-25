El espectáculo de luces que iluminará el cielo en abril: fecha y hora para no perderse este evento astronómico

Las lluvias de estrellas son uno de los fenómenos astronómicos más llamativos que pueden apreciarse sin necesidad de equipos especializados. Su atractivo radica en los destellos que iluminan el cielo nocturno, ofreciendo un espectáculo natural que suele captar la atención de observadores en todo el mundo.

Para quienes deseen disfrutarlas en 2026, no se requiere experiencia previa ni instrumentos complejos. La mejor opción es encontrar un lugar adecuado, planificar con anticipación y contar con condiciones favorables del cielo para aumentar las probabilidades de observarlas.

Las Líridas siempre aparecen en el mes de abril, entre la segunda y tercera semana el mes. Foto: Getty Images/iStockphoto

Este fenómeno ocurre cuando la Tierra atraviesa los restos dejados por el cometa C/1861 G1 Thatcher. Al ingresar a la atmósfera, estas diminutas partículas se desintegran y generan brillantes destellos conocidos como estrellas fugaces, creando así el característico espectáculo de las Líridas.

¿Cuándo y a qué hora ver las lluvias de estrellas Líridas?

La lluvia de estrellas Líridas estará activa entre el 16 y el 25 de abril de 2026, periodo en el que ya se podrán observar algunos meteoros de manera ocasional. Sin embargo, el momento más importante se presentará en la madrugada del 22 de abril, cuando el fenómeno alcance su punto máximo y aumente notablemente la actividad en el cielo.

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Durante este pico, expertos de la NASA estiman que podrán verse entre 10 y 20 meteoros por hora, especialmente en las horas más oscuras de la noche y la madrugada. Aunque no se trata de una lluvia constante, su comportamiento puede variar y sorprender con apariciones más intensas, lo que la convierte en un evento atractivo para los aficionados a la astronomía.

Para observar las Líridas, los expertos recomiendan buscar un lugar oscuro, lejos de las luces de la ciudad. Una lluvia de meteoros puede apreciarse mucho mejor bajo un cielo despejado y sin contaminación lumínica.

El uso de telescopios es opcional. Foto: Getty Images

También es importante permitir que los ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 20 minutos y evitar el uso constante del celular o linternas intensas, pues afectan la visión nocturna.

Además, no se requiere telescopio ni binoculares, ya que estas lluvias de meteoros es posible disfrutarlas mejor a simple vista, en una posición cómoda y con paciencia para esperar los destellos que cruzan el firmamento.