Astronomía

Un espectáculo de luces iluminará el cielo en la segunda semana de marzo: fecha y claves para no perderse este evento astronómico

A diferencia de otros eventos como eclipses o conjunciones planetarias, no requieren equipos ni conocimientos técnicos avanzados.

Redacción Tecnología
2 de marzo de 2026, 2:27 p. m.
Durante el mes de marzo se presenta la lluvia de meteoros Gamma Nórmidas (GNO).
Durante el mes de marzo se presenta la lluvia de meteoros Gamma Nórmidas (GNO). Foto: Getty Images/Science Photo Libra

Entre los numerosos fenómenos astronómicos que pueden observarse a simple vista, las lluvias de estrellas destacan como uno de los más fascinantes por el espectáculo luminoso que ofrecen en el cielo nocturno.

Este fenómeno ocurre cuando la Tierra atraviesa una región del espacio cargada de pequeños fragmentos de roca y polvo, generalmente desprendidos de un cometa o, en algunos casos, de un asteroide. Al ingresar a gran velocidad en la atmósfera terrestre, estas partículas se calientan por la fricción con el aire y generan destellos luminosos conocidos popularmente como “estrellas fugaces”.

Según el portal especializado starwalk.space, durante el mes de marzo se presenta la lluvia de meteoros conocida como las Gamma Nórmidas (GNO), cuyo pico de actividad se producirá el 14 de marzo. Aunque no es una de las lluvias más intensas del año —se considera un evento débil—, representa una buena oportunidad para los aficionados a la observación astronómica, especialmente en el hemisferio sur.

Ducha de estrellas tomada en china
Una lluvia de estrellas ocurre cuando la Tierra atraviesa una zona del espacio con fragmentos de roca y polvo. Foto: Getty Images/iStockphoto

El período exacto de actividad de las Gamma Nórmidas no está completamente definido y, hasta ahora, se desconoce su cuerpo progenitor, es decir, el objeto espacial del que provienen los fragmentos que originan los meteoros.

De acuerdo con análisis de la Organización Internacional de Meteoros (IMO) realizados entre 1999 y 2007, durante el máximo pueden observarse en promedio unos seis meteoros por hora. En el resto del período activo, la cifra disminuye a aproximadamente tres meteoros por hora.

En 2026, las condiciones serán favorables para su observación. El punto máximo coincidirá con una Luna creciente iluminada en un 24 %, por lo que su brillo no interferirá de manera significativa con la visibilidad de los meteoros. En cielos despejados y alejados de la contaminación lumínica, será posible apreciar con mayor claridad los destellos que parecen surgir desde la constelación de Norma.

Consejos para observar la lluvia de estrellas de marzo

Para disfrutar mejor de las Gamma Nórmidas, se recomienda buscar un lugar oscuro, lejos de las luces de la ciudad. Incluso una lluvia de meteoros débil puede apreciarse mucho mejor bajo un cielo despejado y sin contaminación lumínica.

Lluvia de estrellas
Las lluvias de meteoros son fenómenos astronómicos que pueden observarse sin instrumentos especiales. Foto: Getty Images

Conviene dirigir la mirada hacia la región donde se ubica la constelación de Norma, aunque no es necesario fijarla en un punto específico, ya que los meteoros pueden aparecer en distintas zonas del cielo.

También es importante permitir que los ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 20 minutos y evitar el uso constante del celular o linternas intensas, pues afectan la visión nocturna.

No se requiere telescopio ni binoculares: las lluvias de meteoros se disfrutan mejor a simple vista, en una posición cómoda y con paciencia para esperar los destellos que cruzan el firmamento.

