Astronomía

Astrónomos advierten sobre la llegada de un fenómeno que marcará un cambio notable entre el día y la noche: ocurre dos veces al año

Aunque el equinoccio no puede observarse como un evento puntual en el cielo, sí genera efectos perceptibles que pueden notarse en las semanas cercanas.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

Redacción Tecnología
27 de febrero de 2026, 11:19 a. m.
Este fenómeno marca el inicio de la primavera en un hemisferio y del otoño en el otro.
Este fenómeno marca el inicio de la primavera en un hemisferio y del otoño en el otro. Foto: Getty Images

Marzo será un mes cargado de fenómenos astronómicos que entusiasman a millones de aficionados, especialmente aquellos que podrán observarse a simple vista y captarse en fotografías para disfrutar en compañía de amigos o familiares.

El primero de ellos será el 3 de marzo, cuando se producirá la llamada “Luna de sangre”, es decir, un eclipse lunar total. Durante este evento, la Luna adquirirá un tono rojizo, un efecto poco común que solo ocurre en este tipo de eclipses debido a la forma en que la atmósfera terrestre filtra la luz solar. El fenómeno podrá verse desde distintos países, lo que representa una gran oportunidad para los amantes de la astronomía.

Más adelante, el 20 de marzo tendrá lugar el equinoccio, un fenómeno astronómico que ocurre dos veces al año, cuando el Sol se sitúa directamente sobre el ecuador terrestre. En ese momento, el día y la noche tienen casi la misma duración en todo el planeta.

El segundo gran evento del mes es el equinoccio del 20 de marzo.
El segundo gran evento del mes es el equinoccio del 20 de marzo. Foto: Getty Images

Cada año se registran dos equinoccios: uno en primavera y otro en otoño. Tras el equinoccio de otoño, el hemisferio correspondiente comienza a inclinarse progresivamente alejándose del Sol, lo que reduce las horas de luz diaria. Como consecuencia, el Sol sale más tarde y se oculta más temprano. Esta inclinación continúa hasta el solsticio de invierno, cuando alcanza su punto máximo.

Tecnología

Fin de las cuentas compartidas en HBO Max: la plataforma anuncia medidas globales para 2026

Tecnología

La función de la lavadora que elimina malos olores, bacterias y previene averías

Tecnología

Estafa por WhatsApp enciende las alarmas en varios países: así le pueden robar su cuenta con solo hacer clic en un mensaje

Tecnología

Gemini se convierte en un agente inteligente: la nueva función que organiza pedidos, transporte y más desde su celular

Tecnología

¿Adiós al aire acondicionado? El invento que podría transformar la climatización del hogar con menos consumo y sin contaminación

Tecnología

Google lanza Nano Banana 2: así funciona la inteligencia artificial que genera imágenes profesionales con velocidad ultrarrápida

Tecnología

Starlink para celulares en estos países: revise si la zona donde está tiene cobertura para acceder al internet satelital de Elon Musk

Tecnología

Llega la ‘luna de sangre’ a Colombia: a qué hora y cuándo ver el impresionante eclipse total en marzo de 2026

Tecnología

La Luna se volverá roja en pocos días y esta es la verdad detrás del fenómeno astronómico que ocurre cada dos años

Tecnología

Cuenta regresiva para el fenómeno astronómico que iluminará el cielo este 3 de marzo y será visible en varios países

Llega la ‘luna de sangre’ a Colombia: a qué hora y cuándo ver el impresionante eclipse total en marzo de 2026

En 2026, el equinoccio de otoño ocurrirá el 20 de marzo a las 14:46 GMT en el hemisferio sur y el 23 de septiembre a las 00:06 GMT en el hemisferio norte.

Aunque el equinoccio no puede observarse directamente, sí se perciben algunos de sus efectos. Por ejemplo, alrededor del equinoccio de otoño, la Luna llena suele salir más temprano debido a la alineación entre la órbita lunar y la inclinación del eje terrestre. En 2026, la Luna llena más cercana al equinoccio otoñal será el 2 de abril en el hemisferio sur y el 26 de septiembre en el hemisferio norte.

Este fenómeno sucede dos veces al año: en marzo y en septiembre.
Este fenómeno sucede dos veces al año: en marzo y en septiembre. Foto: Getty Images

Otro efecto visible es el aumento de la actividad de las auroras boreales y australes. Durante los equinoccios, los polos magnéticos de la Tierra se alinean de manera más favorable con el viento solar, lo que intensifica estos espectáculos luminosos.

Además, este periodo es ideal para observar la luz zodiacal, un resplandor tenue con forma piramidal que aparece cerca del horizonte. Puede verse después del atardecer en primavera y antes del amanecer en otoño, siempre que las condiciones del cielo sean adecuadas.

Más de Tecnología

El logotipo de HBO Max aparece en la pantalla de un teléfono inteligente en la tienda de aplicaciones de Apple.

Fin de las cuentas compartidas en HBO Max: la plataforma anuncia medidas globales para 2026

Con este truco viral podría quitar restos de papel de la ropa sin dañarla.

La función de la lavadora que elimina malos olores, bacterias y previene averías

Gracias a la conectividad global, los delincuentes pueden suplantar identidades, enviar mensajes masivos y ejecutar fraudes en cuestión de minutos.

Estafa por WhatsApp enciende las alarmas en varios países: así le pueden robar su cuenta con solo hacer clic en un mensaje

En esta ilustración fotográfica, el logotipo de Géminis se muestra en la pantalla de un teléfono móvil.

Gemini se convierte en un agente inteligente: la nueva función que organiza pedidos, transporte y más desde su celular

El aire acondicionado no solo enfría, sino que también reduce la humedad en el ambiente.

¿Adiós al aire acondicionado? El invento que podría transformar la climatización del hogar con menos consumo y sin contaminación

Nano Banana 2 ya está disponible en varios productos de Google, incluyendo la aplicación de Gemini.

Google lanza Nano Banana 2: así funciona la inteligencia artificial que genera imágenes profesionales con velocidad ultrarrápida

El servicio de Starlink para celulares solo está disponible en algunos países.

Starlink para celulares en estos países: revise si la zona donde está tiene cobertura para acceder al internet satelital de Elon Musk

Instagram enviará notificaciones a los padres cuando detecte que un adolescente busca términos sensibles.

Instagram activa función para padres: estas son las notificaciones que recibirán cuando sus hijos busquen contenido peligroso

El eclipse luna de este año será visible el 3 de marzo en varios países.

Llega la ‘luna de sangre’ a Colombia: a qué hora y cuándo ver el impresionante eclipse total en marzo de 2026

Noticias Destacadas