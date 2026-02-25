Astronomía

Científicos advierten que así debemos prepararnos para el fenómeno astronómico “más notable” del año que ocurrirá el 28 de febrero

Es el primero de los “más notables eventos astronómicos de 2026” en el calendario de la Nasa.

Redacción Tecnología
25 de febrero de 2026, 1:20 p. m.
La alineación de los planetas podrá verse este 28 de febrero.
La alineación de los planetas podrá verse este 28 de febrero.

Los amantes de la astronomía tienen una cita el próximo sábado 28 de febrero: Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno serán visibles a simple vista (si el cielo está despejado). Urano y Neptuno también formarán parte de esta inusual alineación aparente de planetas, aunque en su caso serán necesarios binoculares o telescopio para observarlos.

Es el primero de los “más notables eventos astronómicos de 2026” en el calendario de la Nasa. El siguiente, un eclipse total de Luna el 3 de marzo, será sólo visible desde Norteamérica.

El evento se podrá apreciar sin equipos especializados.
El evento se podrá apreciar sin equipos especializados.

Los seis planetas formarán un “desfile planetario”, similar al ocurrido hace exactamente un año. Según la Nasa, quienes observan el cielo suelen poder ver dos o tres planetas después del atardecer. Las alineaciones de cuatro o cinco planetas que se pueden vislumbrar a simple vista son menos comunes y ocurren cada pocos años. El año pasado se observaron alineaciones de seis e, incluso, de los siete planetas. Fue, de hecho, también el 28 de febrero.

Como ya aclaramos entonces, la alineación planetaria no es estrictamente un fenómeno astronómico, sino más bien un efecto visual, porque no están realmente alineados, sino que lo parece así viéndolos desde la Tierra. En ciudades de Europa como Berlín , Zúrich o Viena, los expertos suelen citar el 1 de marzo será una noche particularmente favorable para observarlos.

Cuenta regresiva para el fenómeno astronómico que iluminará el cielo este 3 de marzo y será visible en varios países

¿Cuál es la hora óptima para observar el desfile planetario 2026?

Una hora después de la puesta de sol, y mirando en esa dirección, se podrá ver a Mercurio, Venus y Saturno cerca del horizonte. Júpiter estará un poco más arriba, junto con Urano y Neptuno. Si no estamos seguros, podemos seguir la aclaración hecha por Sara Mazrouei, astrónoma del Politécnico Humber en Canadá a AP: “Si brilla, es una estrella; si no brilla, es un planeta”.

El desfile planetario debería ser visible durante el fin de semana y los días posteriores. Finalmente, Mercurio se hundirá en el horizonte (aunque podemos estar tranquilos porque eso también es un efecto visual). En el calendario de eventos astronómicos de la agencia espacial estadounidense quizá hubiera tenido también su sitio el eclipse anular de Sol del pasado 17 de febrero. Sin embargo, fue visible únicamente desde la Antártida. Y un efecto visual que nadie ve, pasa desapercibido.

En agosto se podrá presenciar uno de los eventos astronómicos más anticipados tanto por entusiastas como por expertos.
Este 28 de febrero se podrá presenciar uno de los eventos astronómicos más anticipados tanto por entusiastas como por expertos.

Según la Nasa, al menos un planeta es visible casi cada noche. Ver varios a la vez es una forma divertida de conectar con los astrónomos de siglos pasados, afirma a AP la astrónoma Emily Elizondo, de la Universidad Estatal de Michigan.

Los astrónomos antiguos solían comprender el universo “simplemente observando las estrellas y los planetas”, explica Elizondo, “algo que también podemos hacer hoy”.

*Con información de DW.

