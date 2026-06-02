Científicos piden a estos países prepararse para un mega eclipse solar que oscurecerá el cielo por seis minutos

Los eclipses solares son considerados uno de los espectáculos astronómicos más impactantes, ya que transforman de manera notable la apariencia del cielo durante unos minutos. Su rareza y belleza los convierten en eventos seguidos por millones de personas alrededor del mundo.

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De acuerdo con la NASA, un eclipse solar ocurre cuando la Tierra, la Luna y el Sol se alinean de tal forma que la Luna bloquea parcial o totalmente la luz solar vista desde nuestro planeta. Este fenómeno solo puede observarse durante determinados periodos conocidos como temporadas de eclipses.

La observación de un eclipse requiere precauciones especiales para proteger la vista. Los expertos recomiendan utilizar gafas certificadas para eclipses o recurrir a métodos indirectos de observación, ya que mirar directamente al Sol puede causar daños oculares permanentes afectando seriamente a las personas.

Este eclipse tendrá una duración máxima de seis minutos y 23 segundos. Foto: Getty Images

La duración de estos eventos varía según la posición de los cuerpos celestes. Mientras algunos eclipses duran apenas unos instantes, otros pueden extenderse varios minutos, acercándose al límite máximo que la ciencia considera posible para este tipo de fenómenos.

Uno de los eclipses más destacados de las próximas décadas tendrá lugar el 2 de agosto de 2027. Se estima que alcanzará una fase total de aproximadamente 6 minutos y 23 segundos, lo que lo convertirá en el eclipse total más largo visible desde tierra durante el siglo XXI. Un evento similar no volverá a repetirse en esa región hasta el año 2183.

El eclipse total solo se observa desde la franja central de la sombra de la Luna, conocida como la franja de totalidad. Foto: Getty Images

El recorrido de la sombra comenzará sobre el Atlántico oriental y avanzará por zonas del norte de África y Oriente Medio. Entre los lugares privilegiados para observarlo estarán ciudades como Cádiz y Málaga, Gibraltar, Tánger, Luxor, La Meca y Saná, además de algunas islas ubicadas en el océano Índico.

Sin embargo, pese a la gran expectativa que genera este fenómeno, el eclipse solar del 2 de agosto de 2027 no será visible desde Colombia. Quienes deseen seguir este acontecimiento astronómico podrán consultar los canales y redes sociales de la NASA, donde habitualmente se realizan transmisiones y actualizaciones sobre este tipo de eventos.