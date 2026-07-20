El futuro de la Tierra ya tendría una posible fecha: científicos advierten sobre un fenómeno que se intensificará con el tiempo

Un estudio científico aportó una nueva perspectiva sobre el futuro de la vida en la Tierra al estimar cuánto tiempo podrían mantenerse las condiciones que hacen posible la existencia de organismos en el planeta. La investigación fue desarrollada por los astrobiólogos Jacob Haqq-Misra y Eric Wolf, y sus hallazgos fueron publicados en la revista científica JGR Atmospheres.

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De acuerdo con el análisis, la vegetación terrestre, considerada uno de los últimos grandes refugios para la vida, podría desaparecer dentro de aproximadamente 1.800 millones de años. Este escenario coincidiría con el período en el que la Tierra comenzaría a perder sus océanos, transformando las condiciones ambientales.

Los investigadores explicaron que este proceso estaría relacionado con la evolución natural del Sol, cuya luminosidad aumenta gradualmente a medida que envejece. Ese incremento de energía alteraría el equilibrio climático de la Tierra y reduciría progresivamente la capacidad del planeta para sostener ecosistemas y formas de vida.

Ese incremento de energía alteraría el equilibrio climático de la Tierra. Foto: DW

Para llegar a estas conclusiones, los científicos utilizaron un modelo climático computacional tridimensional que simuló diferentes escenarios del futuro terrestre. En sus proyecciones se analizaron factores como el aumento de la radiación solar y la disminución gradual del dióxido de carbono atmosférico, variables que serían determinantes en la desaparición de la biosfera vegetal.

Sin embargo, algunas especies de plantas con mayor capacidad de adaptación podrían sobrevivir incluso cuando los niveles de dióxido de carbono ya no sean suficientes para la mayoría de la vegetación. Entre ellas se encuentran los cactus y otras plantas adaptadas a condiciones extremadamente secas y cálidas, las cuales, gracias a su tipo de fotosíntesis más eficiente, serían las últimas formas de vegetación en permanecer con vida en la Tierra.

Algunas especies de plantas con mayor capacidad de adaptación podrían sobrevivir incluso cuando los niveles de dióxido de carbono ya no sean suficientes para la mayoría de la vegetación Foto: Getty Images/iStockphoto

“La vida en la Tierra ha demostrado una gran capacidad de adaptación, y los límites que hoy atribuimos al calor extremo o a la escasez de dióxido de carbono podrían reflejar únicamente las características de la biosfera actual, sin representar necesariamente los límites absolutos de su evolución”, según los autores, citado por Okdiario.

Aunque los resultados del estudio han despertado interés en la comunidad científica, el astrobiólogo Andrew Rushby, de la Universidad de Birkbeck, explicó a la revista Live Science que las simulaciones se sustentan en estimaciones generales, por lo que no es posible predecir con certeza cómo evolucionará la Tierra en un periodo tan distante como el analizado por la investigación.