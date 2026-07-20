¿Para qué sirve poner bolas de papel aluminio en la lavadora? El inesperado beneficio que pocos conocen

La lavadora es uno de los electrodomésticos más utilizados en el hogar, ya que facilita la limpieza de la ropa y ayuda a ahorrar tiempo y esfuerzo. Para obtener un buen resultado y prolongar su vida útil, es importante utilizar el programa adecuado según el tipo de tejido, respetar la capacidad de carga y realizar un mantenimiento periódico.

Estos dos electrodomésticos podrían estar infestados de cucarachas: el ‘veneno’ más efectivo para eliminar la plaga

Sin embargo, ha llamado la atención el uso poco convencional de un producto común que suele utilizarse para conservar alimentos o cubrir recipientes. Se trata del papel de aluminio, que puede convertirse en un aliado durante el lavado de la ropa.

De acuerdo con información citada en una nota de Okdiario, este sencillo truco puede ayudar a mejorar algunos aspectos del lavado y facilitar el cuidado de la ropa sin necesidad de utilizar productos adicionales.

Durante el lavado, las prendas se rozan constantemente entre sí, un proceso que puede generar electricidad estática, especialmente en la ropa fabricada con fibras sintéticas. Según el sitio web El Mueble, sobre este truco, las bolas de papel aluminio ayudan a reducir esa carga, lo que favorece un mejor resultado al finalizar el ciclo.

El truco para que la ropa salga sin arrugas de la lavadora: así funciona. Foto: Getty Images

Otro de los beneficios atribuidos a este método es que disminuye la cantidad de pelusas, cabellos y pelos de mascotas que quedan adheridos a la ropa. Al reducir la electricidad estática, estos residuos se desprenden con mayor facilidad durante el enjuague y son eliminados junto con el agua.

Además, al haber menos carga estática, las prendas tienden a enredarse y pegarse menos entre sí dentro del tambor. Esto permite que la ropa salga con menos arrugas, facilitando el planchado o, en algunos casos, reduciendo la necesidad de hacerlo.

Al reducir la electricidad estática, estos residuos se desprenden con mayor facilidad durante el enjuague y son eliminados junto con el agua. Foto: Getty

¿Cómo usar las bolitas de papel aluminio en la lavadora?

Para poner en práctica este truco, algunas personas recomiendan introducir tres bolas de papel aluminio dentro de la lavadora junto con la ropa. La idea es que el aluminio ayude a reducir la electricidad estática que se genera durante el lavado, un efecto que suele ser más evidente en prendas elaboradas con fibras sintéticas.

El procedimiento es sencillo. Primero, se coloca la ropa en el tambor y se añaden el detergente y los demás productos de lavado habituales. Después, se forman tres bolas de papel aluminio de un tamaño similar al de una pelota de golf y se introducen junto con las prendas antes de iniciar el programa de lavado seleccionado.

Nunca desconecte un electrodoméstico sin apagarlo antes: estas podrían ser las consecuencias

Aunque este método ha ganado popularidad, también presenta algunas desventajas. Las bolas de papel aluminio pueden golpear el tambor durante el centrifugado y, con el tiempo, provocar desgaste o pequeños rayones.

Además, si no están bien compactas y comienzan a deshacerse, los fragmentos de aluminio podrían afectar el sistema de desagüe o bloquear los filtros de la lavadora. Por ello, quienes decidan probar este truco deben asegurarse de que las bolas estén firmemente prensadas y revisar su estado antes de cada uso.