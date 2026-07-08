Papel aluminio en el televisor: para qué se usa, qué riesgos tiene y si realmente funciona

El uso del papel aluminio en el televisor se ha convertido en uno de los trucos caseros más compartidos en redes sociales. Sin embargo, expertos señalan que este tipo de recomendaciones suele difundirse sin evidencia que respalde sus supuestos beneficios. Aunque el material es económico y está en la mayoría de los hogares colombianos, no existe prueba de que pueda mejorar su rendimiento o resolver problemas de funcionamiento.

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Quienes están de acuerdo con este método aseguran que el papel aluminio ayuda a proteger el mueble donde está instalado el televisor, disminuye la acumulación de polvo e incluso favorece la señal del wifi.

Según información publicada por MDZ Online, uno de los beneficios que se le atribuye al papel aluminio está relacionado con el polvo. Debido a la electricidad estática que generan las pantallas, esta zona suele atraer partículas con facilidad, por lo que el aluminio funcionaría como una capa superficial que ayuda a limitar su acumulación.

Algunas personas usan aluminio debajo del TV para proteger los muebles del calor y la suciedad. Foto: Getty Images

Otro de los usos que se le atribuye al papel aluminio está relacionado con el calor que genera el televisor después de varias horas de funcionamiento. Algunas personas creen que puede ayudar a proteger la superficie del mueble donde está instalado, especialmente si es de madera o vidrio.

Sin embargo, los expertos insisten en que nunca debe colocarse sobre las rejillas o zonas de ventilación del equipo, ya que impedir la correcta circulación del aire podría afectar su funcionamiento. También hay quienes lo utilizan para envolver o agrupar los cables con el fin de mantener un espacio más ordenado y facilitar las labores de limpieza, aunque esta práctica no ofrece beneficios para el rendimiento del televisor.

Otro de los usos que se le atribuye al papel aluminio está relacionado con el calor que genera el televisor después de varias horas de funcionamiento. Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Cuáles son los riesgos de colocar papel aluminio en el televisor?

El principal riesgo no está en el papel aluminio como material, sino en la forma en que algunas personas lo colocan alrededor del televisor. La mayoría de estos equipos cuentan con rejillas en la parte trasera que permiten liberar el calor acumulado durante su funcionamiento. Si esas salidas de aire quedan bloqueadas, el televisor puede calentarse más de lo debido, lo que con el tiempo podría afectar el rendimiento de sus componentes internos y reducir su vida útil.

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Otro aspecto que preocupa a los expertos es que el papel aluminio es conductor de electricidad. Si entra en contacto con cables deteriorados o conexiones en mal estado, existe la posibilidad de que se produzca un cortocircuito o una chispa. Esta advertencia cobra especial importancia en Colombia, donde los incendios provocados por fallas eléctricas continúan siendo una causa frecuente de emergencias, según datos basados en reportes del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.