El ajuste que debe hacer en su televisor para mejorar al instante los colores y la calidad de imagen durante los partidos

En plena temporada mundialista, el televisor vuelve a convertirse en uno de los dispositivos más importantes del hogar. Aunque hoy es posible seguir los partidos desde un celular, tablet o un computador, la pantalla grande continúa siendo la opción preferida por millones de aficionados para vivir la emoción de la Copa del Mundo con mayor comodidad y una experiencia más inmersiva.

El tipo de conexión que podría ser más rápida que el wifi y evita interferencias mientras ve los partidos en el televisor

Los avances tecnológicos han hecho que los televisores actuales ofrezcan una calidad de imagen y sonido muy superior a la de hace algunos años. Sin embargo, incluso los modelos más modernos pueden no mostrar su mejor rendimiento si mantienen configuraciones poco adecuadas para las transmisiones deportivas.

Realizar algunos ajustes sencillos puede marcar una diferencia importante. Más allá de contar con una buena resolución, las pantallas de gran tamaño y tecnologías como 4K, HDR o las altas tasas de refresco permiten apreciar con mayor claridad el recorrido del balón, los movimientos de los jugadores, las repeticiones y el ambiente de los estadios, haciendo que cada encuentro resulte mucho más envolvente.

Uno de los cambios más recomendados es activar el modo Deportes, una función que incorporan muchos televisores, aunque en algunos modelos puede aparecer con un nombre diferente. Esta configuración modifica automáticamente distintos parámetros de imagen y sonido para ofrecer una experiencia más adecuada al contenido deportivo, resaltando los colores, mejorando la nitidez y potenciando el audio.

Una mala calidad de imagen puede afectar directamente la experiencia del usuario. Foto: Getty Images

No obstante, este modo no siempre ofrece el mejor resultado por sí solo. Según recopiló Xataka, hacer algunos ajustes manuales puede mejorar aún más la calidad de la imagen.

Uno de ellos consiste en reducir ligeramente la saturación. Aunque los colores intensos pueden resultar llamativos, disminuir este nivel ayuda a que el césped, los uniformes y el resto de elementos se vean más naturales, evitando una apariencia exagerada.

Así puede corregir el retraso de audio en su televisor y evitar que le dañen la emoción de un gol Foto: Getty Images

Otro aspecto que vale la pena revisar es la temperatura de color. Los especialistas recomiendan cambiarla a la opción “Caliente” o “Cálida”, ya que el modo Deportes suele utilizar una configuración más fría, que puede hacer que la imagen luzca menos realista.

Este cambio puede realizarse desde el menú de configuración avanzada de imagen del televisor y, aunque es un ajuste sencillo, puede hacer una diferencia notable al momento de disfrutar los partidos.