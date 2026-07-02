El antiguo cable que, si se conecta a su televisor, permite ver los partidos del Mundial sin retrasos

Mientras millones de aficionados se conectan para seguir los partidos del Mundial, hay un aspecto que suele pasar desapercibido y que puede influir directamente en la experiencia del partido. En muchos hogares, las plataformas de streaming ofrecen una excelente calidad de imagen, pero también pueden presentar un pequeño retraso respecto a la transmisión en vivo, algo que se hace evidente cuando los goles se escuchan primero en la calle o en las casas vecinas y dañan la alegría del momento.

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La buena noticia es que existen alternativas para reducir estos inconvenientes. Se trata de la conexión antigua con el cable RF (radiofrecuencia), la cual permite recibir la señal de televisión abierta de forma prácticamente inmediata, reduciendo al mínimo el desfase que sí puede presentarse en las transmisiones por internet.

“Los cables RF se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, incluidas comunicaciones de datos, transmisiones de televisión, comunicaciones por satélite, equipos médicos y comunicaciones militares. Uno de los usos más comunes del cable RF es en los sistemas de televisión por cable”, según lo reseñado en el sitio web CenRF Communications.

El cable RF sigue estando presente en la mayoría de los televisores modernos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Esta conexión es posible identificarla fácilmente por su conector metálico redondo, que se enrosca en la parte posterior del equipo, y sigue siendo compatible con las señales de televisión por aire.

Además, este conector permite enlazar el televisor con una antena de Televisión Digital Terrestre (TDT), haciendo posible recibir la señal de los canales abiertos sin necesidad de utilizar una conexión a internet, obteniendo una transmisión más directa al televisor.

Los Smart TV cuentan con distintos modos de imagen que ajustan automáticamente la calidad. Foto: Getty Images

Esta característica cobra especial importancia durante eventos deportivos de gran audiencia, como la final del Mundial. Mientras miles de personas optan por ver el partido mediante plataformas de emisión en directo, quienes utilizan una antena conectada por cable RF suelen recibir la imagen con mucha menos demora, evitando enterarse de un gol por los gritos de los vecinos o las notificaciones del celular.

La diferencia se debe a que las transmisiones por internet pasan por varios procesos antes de llegar a la pantalla. La señal debe recorrer diferentes servidores y dispositivos hasta reproducirse en el televisor o el celular, lo que puede generar un retraso de entre 15 y 45 segundos, dependiendo de la calidad de la conexión y del servicio utilizado.

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En cambio, la señal de televisión abierta llega directamente desde la antena hasta el televisor a través del cable RF, por lo que el desfase suele ser mínimo, de apenas unos segundos. Esta rapidez convierte a esta conexión en una de las opciones preferidas para quienes desean seguir el partido prácticamente en tiempo real.