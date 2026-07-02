El tipo de conexión que podría ser más rápida que el wifi y evita interferencias mientras ve los partidos en el televisor

En épocas de Mundial, cuando muchos de los partidos se transmiten a través de plataformas digitales, contar con una buena conexión a internet se vuelve fundamental para disfrutar de cada encuentro sin interrupciones, retrasos o cortes en la imagen.

¿Escuchó el gol antes de verlo? Así puede reducir el retraso del audio en su televisor durante el Mundial 2026

Sin embargo, los problemas de conexión pueden aparecer en cualquier momento y por diferentes motivos. Uno de los más comunes ocurre durante los partidos de mayor audiencia, cuando miles de personas se conectan al mismo tiempo. Si el proveedor de internet no cuenta con la capacidad suficiente para soportar esa demanda, la velocidad puede disminuir.

A esto se suman otros factores dentro de la casa. El wifi puede debilitarse por la distancia al router, las paredes o las interferencias generadas por otros dispositivos electrónicos. Además, cuando varios equipos utilizan la red al mismo tiempo para descargar archivos, jugar en línea o reproducir contenido en alta definición, el ancho de banda disponible se reparte y la calidad de la transmisión puede verse afectada.

Las dificultades para conectar el televisor no siempre dependen del método elegido. Foto: Getty Images

La buena noticia es que existen alternativas para reducir estos inconvenientes. Una de ellas son los adaptadores PLC, también conocidos como Powerline, una solución que aprovecha el cableado eléctrico de la vivienda para llevar la conexión a internet a distintas habitaciones sin necesidad de instalar nuevos cables de red.

Su funcionamiento es sencillo: un adaptador se conecta cerca del router y otro en la habitación donde se necesita la conexión. Los datos viajan a través de la red eléctrica de la casa y, al llegar al segundo dispositivo, se convierten nuevamente en una señal de internet.

Dependiendo del modelo, los equipos pueden conectarse mediante un cable Ethernet o, incluso, a través de una red wifi creada por el propio adaptador.

Utilizan el cableado eléctrico de la vivienda para transportar la señal de internet. Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con RedesZone, este método puede ofrecer una conexión más estable que el wifi, especialmente en viviendas con varios pisos o paredes gruesas que dificultan la propagación de la señal inalámbrica. Al utilizar la instalación eléctrica de la casa, también suelen mantener una latencia más baja y constante, una ventaja para actividades como el streaming en 4K, las videollamadas o los videojuegos en línea.

En condiciones favorables, algunos modelos pueden alcanzar velocidades de entre 260 y 910 Mbps, suficientes para la mayoría de los usos domésticos. No obstante, su rendimiento dependerá del estado de la instalación eléctrica, la distancia entre los adaptadores y las posibles interferencias que generen algunos electrodomésticos o regletas.