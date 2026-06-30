Cómo organizar los cables del televisor sin perforar la pared: así puede ocultarlos fácilmente

Con el paso de los años, la sala se ha convertido en uno de los espacios del hogar con mayor presencia de equipos tecnológicos. En este lugar es común encontrar televisores, consolas de videojuegos, barras de sonido, decodificadores y otros dispositivos que hacen parte de la rutina diaria.

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Sin embargo, todos estos equipos también implican una gran cantidad de cables que, si no se organizan adecuadamente, pueden afectar la estética del ambiente y transmitir una sensación de desorden.

Perforar las paredes no siempre es una buena opción, especialmente para quienes viven en una vivienda en arriendo o prefieren no hacer cambios permanentes.

Aunque muchas personas creen que esconder los cables requiere remodelaciones o perforaciones en las paredes, existen alternativas mucho más sencillas. Con algunos accesorios de organización y una buena distribución de los dispositivos, es posible mantener las conexiones fuera de la vista, lograr un ambiente más limpio y conservar un estilo moderno sin necesidad de realizar grandes cambios.

El truco para organizar los cables del televisor sin perforar la pared. Foto: Getty Images/iStockphoto

Estas son algunas opciones para ocultar los cables

Las canaletas adhesivas se han convertido en una de las opciones más prácticas para ocultar los cables de televisores, computadores, barras de sonido y otros dispositivos electrónicos. Estos accesorios permiten mantener el cableado fuera de la vista sin necesidad de perforar paredes o realizar modificaciones en el hogar.

Su instalación es sencilla. Solo debe fijarlas sobre la superficie deseada mediante el adhesivo incorporado, introducir los cables en su interior y cerrar la tapa. De esta manera, las conexiones quedan ocultas y protegidas frente al polvo o posibles daños.

Estos accesorios permiten mantener el cableado fuera de la vista sin necesidad de perforar paredes o realizar modificaciones en el hogar. Foto: Getty Images

Además de mejorar la apariencia de la habitación, las canaletas ayudan a prolongar la vida útil de los cables al mantenerlos organizados. Otro de sus beneficios es que pueden retirarse con facilidad y, en muchos modelos, es posible pintarlas del mismo color de la pared para que pasen casi desapercibidas.

Por su parte, otra opción para quienes buscan una solución sin pegar ningún accesorio, las fundas y tubos organizadores representan una buena alternativa. Estos permiten reunir varios cables en un solo conducto, lo que reduce el desorden visual y facilita su manejo cuando es necesario añadir o retirar alguna conexión.

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Las bandejas para cables también se han convertido en una alternativa muy útil, especialmente indicadas para esconder regletas, transformadores y el exceso de cableado que suele acumularse debajo del televisor o del escritorio. Al instalarse bajo un mueble o una superficie, ayudan a mantener estos elementos fuera de la vista.

Por último, las cajas organizadoras de cables permiten guardar regletas y conexiones que no se utilizan con frecuencia. Disponibles en diferentes tamaños y diseños, concentran todo el cableado en un solo lugar, lo que contribuye a mantener una apariencia más limpia y organizada en cualquier habitación.