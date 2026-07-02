MinTransporte toma partido en la discusión sobre transmisión en vivo del empalme

Durante la mañana de este jueves 2 de julio de 2026, se ha llevado a cabo la primera reunión oficial entre los dos equipos de empalme del mandatario saliente, Gustavo Petro, y el presidente electo, Abelardo De La Espriella.

Inició el empalme con fuerte mensaje de José Manuel Restrepo al Gobierno Petro: “Invitaría a que no realice esa actuación”

Los miembros presentes de ambos lados fueron el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

En el desarrollo entre ambos bandos, se ha llevado una serie de condiciones que han forzado al máximo las relaciones.

Dentro de las más destacadas, se encuentra la grabación y posterior transmisión de los procesos de empalme, ordenados por el actual Gobierno nacional.

Estas instrucciones fueron contenidas en una directiva presidencial que fue firmada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en donde se reglamenta el proceso que empezó este jueves 2 de julio a las 10:00 a. m.

En las primeras labores previstas, será la de organizar un cronograma de trabajo de cara a las próximas semanas.

El presidente saliente, Gustavo Petro, ha estado apoyando esta propuesta, afirmando que la ciudadanía está en su derecho de que se transmitan por televisión las sesiones del empalme.

“Soy partidario de que todas las sesiones de empalme se transmitan por televisión”, comentó en su cuenta de X.

Tras la posibilidad de que los siguientes procesos de empalme sean grabados y emitidos para la ciudadanía colombiana, varios de los demás ministerios se han pronunciado al respecto.

Dentro de los más recientes se encuentra el Ministerio de Transporte, que por medio de su ministra, María Fernanda Rojas, comunicó su respaldo a la propuesta del saliente Gobierno nacional.

Asimismo, Rojas indica que, para garantizar la mayor transparencia durante el proceso de empalme, la entidad transmitirá en vivo las reuniones que se lleven a cabo en el sector del transporte.

“Siguiendo la directiva del Gobierno del presidente Gustavo Petro para el empalme, he dispuesto que realicemos este proceso en el sector transporte con transmisión en vivo para garantizar toda la transparencia en este proceso”, comentó en su cuenta de X.

Conclusiones de la primera reunión de coordinación del proceso de empalme Gobierno Nacional 2026

Tras la salida de la primera reunión de coordinación del Empalme Anticorrupción, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, se refirió a lo conversado con el ministro de Hacienda, Germán Ávila.

Por medio de un trino en su cuenta de X, Restrepo mencionó cómo el próximo Gobierno nacional no quiere que se comprometa el futuro del Estado, al igual que el de los colombianos.

“El país debe tener absoluta claridad sobre el uso de los recursos públicos. Por eso adelantaremos este proceso con celeridad, rigor técnico, transparencia e institucionalidad, sin dejar de alertar cualquier hecho que pueda comprometer el patrimonio público o la adecuada transición del Gobierno”, comentó.

Durante la reunión, ambos bandos definieron la metodología, cronogramas y equipos de trabajo.