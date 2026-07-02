“Contratos millonarios y nombramientos de última hora”, las quejas del Gobierno electo de Abelardo De la Espriella en el empalme

Más de una hora duró la primera reunión del proceso de empalme entre el Gobierno saliente del presidente Gustavo Petro y la administración entrante del mandatario electo Abelardo De la Espriella, cuyo encuentro de alto nivel se llevó a cabo en la Casa de Nariño, este jueves 2 de julio.

Y al terminar esa reunión, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, dio una declaración en la que habló de las conclusiones del encuentro. Puso de presente las primeras quejas frente a contrataciones aceleradas, contratos millonarios y nombramientos de última hora.

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“Siguiendo los lineamientos del presidente electo, he sostenido una conversación institucional respetuosa, pero también enfática de lo que hemos convenido de nuestra comisión de empalme anticorrupción. Nosotros creemos que los colombianos merecen transparencia en la información para constituir la patria milagro”, afirmó Restrepo.

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, dio una declaración al finalizar la primera reunión de empalme en la Casa de Nariño. Alertó sobre nombramientos de última hora y contrataciones aceleradas. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/rmpA73ag8H — Revista Semana (@RevistaSemana) July 2, 2026

Y agregó en su declaración en el salón de conferencias de la Casa de Nariño: “Es indispensable acceder a todos los temas de la gestión pública, con absoluta claridad, porque hay que garantizarle la verdad a este proceso para poder gobernar con eficiencia y en beneficio de los colombianos”.

“He manifestado que el empalme que empieza el día de hoy no es un tema solamente protocolario, es un informe de verificación de realidades pero también de riesgos. He pedido garantizar la transparencia en este proceso de transición, la necesidad de prudencia y austeridad, de cara a la realidad colombiana”, manifestó José Manuel Restrepo.

Además, indicó: “He insistido al ministro Ávila que gobernar hasta el último día no significa comprometer el Estado; he puesto de presente las inquietudes de contratos millonarios de lato plazo, de contrataciones aceleradas, de cambios estructurales de entidades y nombramientos de última hora”.

Cabe mencionar que antes del inició de esa reunión, José Manuel Restrepo pidió al Gobierno Petro que no presente una nueva reforma tributaria en la instalación del Congreso el 20 de julio.

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“Nosotros creemos que no es necesaria esa actuación por parte del Gobierno actual. Creemos que es una atribución que le debería corresponder al Gobierno siguiente: saber cuál es su propuesta de ajuste fiscal, y yo la verdad invitaría al Gobierno a que no realice esa actuación porque es innecesario”, reiteró el vicepresidente electo.