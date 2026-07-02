Inició el empalme con fuerte mensaje de José Manuel Restrepo al Gobierno Petro: “Invitaría a que no realice esa actuación”

Como estaba previsto, a las 10:00 a. m. de este jueves, inició el cara a cara entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y la administración del mandatario electo Abelardo De La Espriella, encuentro de alto nivel que se lleva a cabo en la Casa de Nariño.

Abelardo De La Espriella buscará refinanciar la deuda externa y envía a su ministro de Hacienda designado a Washington a sentarse con la banca multilateral

Antes de esa reunión, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, envió un mensaje directo al Gobierno saliente de Petro frente a una iniciativa que quiere radicar en la instalación del nuevo Congreso de la República el 20 de julio.

Se trataría de una nueva reforma tributaria, proyecto que, según manifestó Restrepo, se debe dejar bajo potestad de la administración entrante de Abelardo De la Espriella.

“Pero simplemente para decir, nosotros creemos que no es necesaria esa actuación por parte del Gobierno actual. Creemos que es una atribución que le debería corresponder al Gobierno siguiente, saber cuál es su propuesta de ajuste fiscal. Y yo, la verdad, invitaría al Gobierno a que no realice esa actuación porque es innecesario”, expresó José Manuel Restrepo.

Con un mensaje directo al Gobierno saliente, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, pidió que no se presente una reforma tributaria al nuevo Congreso; inició formalmente el empalme. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/3P4vPJerMC — Revista Semana (@RevistaSemana) July 2, 2026

Y agregó en su declaración: “Convencidos de que este es un proceso institucional, pero también es un proceso firme, donde de ninguna manera nosotros dejaremos de hacer la revisión, investigaciones, alertas y actuaciones que tengamos que hacer respecto a la información, respecto al conocimiento de lo que tenemos sobre las distintas entidades del Estado”.

“Es un compromiso que adquirimos, además, en un mandato de lo que mayoritariamente pidió el pueblo colombiano, pero también de lo que Colombia necesita, porque Colombia necesita transparencia en cada una de las informaciones de las actuaciones y de lo que recojamos en este proceso”, insistió Restrepo.

“Iván Cepeda tiene que explicar”: Adelina Covo dijo que a Abelardo De La Espriella se le tiene que dar una espera antes de hablar de desobediencia civil

Finalmente expresó: “Tener aquí en Palacio un diálogo con el coordinador de empalme del Gobierno actual, el ministro Germán Ávila. Estamos aquí con la convicción de que se cumple un proceso institucional, un proceso institucional que además tiene que tener un profundo sentido de transparencia, de verdad en el compartir la información, de compromiso además de que los colombianos conozcan lo que es la entrega de este proceso de gobierno (…) Traemos una propuesta metodológica de cómo operar con los comités sectoriales que espero se reúnan desde el día de mañana con los comités sectoriales del gobierno actual, con un convencimiento de que tenemos que arrancar desde el mismo día de mañana hasta el 27 de julio para tener la información completa en dos etapas".