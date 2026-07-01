“Iván Cepeda tiene que explicar”: Adelina Covo dijo que a Abelardo De La Espriella se le tiene que dar una espera antes de hablar de desobediencia civil

SEMANA: Iván Cepeda dijo que se declararía en desobediencia civil pacífica si De La Espriella no cumplía algunas de sus peticiones, entre ellas, renunciar a su ciudadanía estadounidense. ¿Eso qué traduce?

Adelina Covo (A. C.): Significa que la ciudadanía no acate cosas con las que no está de acuerdo. Pero prefiero poner un ejemplo comercial porque no se me ocurre uno de desobediencia civil a un gobierno: cuando el dueño de una marca de camisas norteamericanas habló mal de los afrodescendientes, la gente, en una oportunidad en Estados Unidos, dejó de comprar la marca como una especie de castigo. Entiendo la desobediencia civil así. ¿Qué medida que tome Abelardo De La Espriella puede llevar a que los electores de Iván Cepeda no la acaten? ¿Qué ley podrían desacatar?

Adelina Covo. Foto: TICO ANGULO

SEMANA: Ni él, así sea senador, podría desacatar una ley.

A. C.: Exacto. Si usted desacata una ley, lo pueden llevar a la cárcel. O le pueden imponer una multa.

SEMANA: ¿El anuncio de Iván Cepeda es más mediático que cualquier otra cosa?

A. C.: No estuve para nada en la campaña de Iván Cepeda. No sé, realmente, qué es lo que estén pensando. La campaña fue extremadamente cerrada. Estuve hasta el último momento pensando si votaba por Cepeda o el voto en blanco. Por formación, no voté por Abelardo De La Espriella porque fui liberal toda la vida, soy liberal social o de izquierda, como lo quieran llamar, pero no me sentí parte de la campaña de Iván Cepeda. Al no sentirme parte, ¿cómo iba a invitar a la gente a votar?

Iván Cepeda reconoce a Abelardo De La Espriella como presidente electo de Colombia. Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Es pronto para que Iván Cepeda hable de “desobediencia civil” contra Abelardo De La Espriella?

A. C.: Es muy pronto. Si él está pensando en desobediencia civil, tiene que poner un ejemplo. ¿En qué? Estoy tratando de entender. ¿En qué podría hacerse desobediencia civil? ¿En seguridad? No lo veo posible porque sería un delito. Cometeríamos un delito los ciudadanos que desconozcamos una norma aprobada que tenga que ver con seguridad. ¿En ahorrar el gasto público? ¿Cómo puede la población, civilmente, desobedecer? Iván Cepeda tiene que explicar más. Soy de la opinión de que al presidente electo, independientemente de la corriente política, se le tiene que dar un compás de espera para que aplique su programa. Que la elección entre Cepeda y De La Espriella, prácticamente, fue empatada, lo sabemos, pero las reglas y el sistema electoral en Colombia son claros y consideró a De La Espriella presidente. Más empatados quedaron en Perú y hay presidenta elegida. Hay —reitero— que darle un compás de espera al nuevo gobierno. Sé que Iván tiene que estar dolido porque eso duele, pero hay que esperar.

Adelina Covo Escritora Foto: Tico Angulo

SEMANA: ¿Quién será el líder de la oposición: Gustavo Petro o Iván Cepeda?

A. C.: Gustavo Petro. Iván Cepeda será el líder de la oposición en el Congreso. Yo lo dije semanas atrás a SEMANA: el mejor escenario para Petro fue perder las elecciones. Él se dio cuenta en la campaña presidencial de que Iván no le iba a funcionar como si fuera un niño chiquito con la cabeza agachada. El mejor escenario para él es ser jefe de la oposición. Y es el único expresidente progresista de Colombia. Además, tiene reconocimiento en varios países de América Latina. Imagino que pretenderá unir al progresismo que quedó por fuera de los gobiernos en América. Cuando él se reponga de la salida del Gobierno, tratará de mantener, como le hizo a Iván (Duque), el estallido social. Lo hará igualito.

SEMANA: ¿Qué pasó con Iván Cepeda? Ganó las elecciones, pronunció un discurso democrático, luego reconoció la derrota y este martes, sorpresivamente, habló de desobediencia civil.

A. C.: Conozco a Iván Cepeda hace muchos años. Es más, tengo alguna comunicación con él desde hace años. He admirado buena parte de su labor parlamentaria, pero no sé qué pasó en esta campaña, pero no vi al Iván Cepeda de esta campaña, solo lo que sacaban los medios. Si él quería ganar, tenía que abrirse hacia el centro, a todos los colombianos, y no lo hizo. Por eso, Abelardo ganó. Hizo una campaña inteligente.

SEMANA: Pero, ¿le gusta esta versión de Iván Cepeda que pide la desobediencia civil?

A. C.: A ese no lo conozco. Lo comencé a conocer este martes.