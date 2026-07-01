Iván Cepeda insiste: “Lo reitero, apelar a la desobediencia civil pacífica tiene toda legitimidad”

En un trino en X, Iván Cepeda vuelve a asegurar que la desobediencia civil es el camino. “A propósito del anuncio que hice, hago un par de comentarios sobre las interpretaciones en algunos medios de comunicación y las primeras reacciones del entorno de De La Espriella”, expresó.

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“Advierto que se deja de lado la esencia del problema: la afrenta a la dignidad nacional. También se busca ignorar el cuestionamiento central. El candidato elegido debe aclarar si es colaborador o agente de un organismo de seguridad e inteligencia estadounidense. La razón de este silencio es obvia. Lo que buscan ignorar es lo que les genera absoluta molestia”, agregó Cepeda.

Asimismo, el líder opositor aseguró que hoy existe un “inmenso peligro para nuestra soberanía”.

Además, aunque no las menciona directamente, rechazó las decisiones judiciales al respecto de la doble nacionalidad del presidente electo. “Asimismo, intentan asimilar dos decisiones claramente diferenciadas. De un lado, el pronunciamiento sobre las formalidades del proceso electoral. En esta decisión me ratifico. Y, de otro lado, las obligaciones que genera la ciudadanía estadounidense, que son incompatibles para el ejercicio de la Presidencia en Colombia. Se trata de obligaciones, sobre las cuales ya se pronunciaron 20 exmagistrados en una comunicación pública. Ese es el fondo del problema, que quieren ocultar y eludir. Por eso en este caso, lo reitero, apelar a la desobediencia civil pacífica tiene toda legitimidad”, concluyó.

Iván Cepeda reconoció el resultado de la segunda vuelta presidencial en rueda de prensa en la sede principal del Pacto Histórico. Foto: Guillermo Torres / Semana

En una rueda de prensa este martes 30 de junio, Cepeda había expresado el concepto de la desobediencia civil frente al Gobierno de Abelardo De La Espriella. Uno de sus principales argumentos es la doble nacionalidad americana del presidente electo.

El líder opositor esbozó cuatro puntos que, para él, deben darse en el Gobierno De La Espriella: “1) Que De la Espriella renuncia a la nacionalidad de EE. UU., y debe aclarar si es colaborador o miembro de agencias de seguridad de EE. UU.; 2) Debe respetar plenamente nuestra seguridad nacional y nuestra soberanía judicial; 3) Debe cesar toda persecución contra el presidente Petro y desistir de cualquier intento de extraditarlo; 4) Debe cesar la persecución contra los opositores políticos y dejar de estimular su judicialización por parte del Departamento de Justicia de EE. UU”.

"Debe cesar toda persecución contra el presidente Petro y desistir de cualquier intento de extraditarlo", pide Cepeda a Abelardo De La Espriella. Foto: AFP / SEMANA

Cepeda aseguró que “si estas condiciones de legalidad no se cumplen, como líder de la oposición, y candidato que obtuvo más de 12.700.000 votos en la elección del 21 de junio, no me prestaré para esta violación de nuestra soberanía y emprenderé el camino de la desobediencia civil pacífica que implica no reconocer la autoridad de alguien que no responde a la defensa de la soberanía nacional”.

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La tesis de Cepeda sobre la nacionalidad de De La Espriella, sin embargo, ha sido desestimada por los entes judiciales. No hay una sola norma ni tribunal que haya acogido la tesis del Pacto Histórico. Ya el Consejo de Estado había resuelto que “el acto de inscripción de una candidatura es un acto de trámite, que se profiere dentro de la actuación que culmina con el acto que declara la elección, el cual no es enjuiciable (de) forma directa, sino que su revisión solo es posible cuando se demanda conjuntamente con el acto final”.

El Tribunal Superior de Bogotá acaba de negar una tutela que pedía resolver sobre ese asunto.