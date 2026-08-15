Gustavo Petro compartió fotos de sus hijas “consiguiendo ayudas” para víctimas del terremoto y dijo por qué no va a Cali

El expresidente Gustavo Petro compartió este sábado, 15 de agosto, varias fotografías en las que se observa sus hijas Sofía y Antonella Petro en un centro de acopio de elementos para donar a las víctimas del terremoto que afectó el occidente de país.
En un mensaje en su cuenta de X, Petro afirmó que Sofía y Antonella se encuentran en Cali “consiguiendo ayudas” para los afectados por el movimiento telúrico. El expresidente señaló, además, que si él hubiese acudido a la capital vallecaucana “el dolor termina utilizado” y subrayó que sus hijas siguen su “manera de ser”.
“Mis hijas no buscan fotos y están en Cali con nuestros equipos jaguaristas consiguiendo ayudas para la gente víctima. Si yo voy, me pasaría lo de Abelardo y el dolor termina utilizado. Sofia y Antonella siguen mi manera de ser”, escribió.
Mis hijas no buscan fotos y están en Cali con nuestros equipos jaguaristas consiguiendo ayudas para la gente víctima. Si yo voy me pasaría lo de Abelardo y el dolor termina utilizado.— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 15, 2026
Sofia y Antonella siguen mi manera de ser pic.twitter.com/RIJWmcOn1x