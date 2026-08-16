Abelardo De La Espriella asegura que el empresario David Vélez donará 100.000 millones de pesos para los afectados por el terremoto

A través de su cuenta de X, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, anunció una nueva donación de recursos para los afectados por el devastador terremoto que azotó a Colombia el pasado 10 de agosto.

Esta es la carta de Jaime Gilinski y su esposa Raquel, al presidente Abelardo De La Espriella, donde confirman la donación de $150.000 millones para la reconstrucción en Cali

El nuevo aporte viene por parte de otro de los reconocidos empresarios de Colombia, que se subió al bus para la reconstrucción de la infraestructura afectada por el movimiento telúrico que alcanzó una magnitud de 7,4.

Se trata de David Vélez, quien es conocido principalmente por ser el fundador de Nubank. Además, maneja inversiones directas en startups locales y lidera iniciativas sociales a través de su plataforma VelezReyes+.

“Hace un minuto hablé con David Vélez, quien me manifestó su decisión de aportar $100.000 millones para ayudar a los colombianos afectados por esta tragedia”, informó el jefe de Estado en su cuenta de X.

De La Espriella agradeció a Vélez “por este inmenso gesto de solidaridad y amor por Colombia”, que ya han venido realizando otros empresarios en el país, empezando con la iniciativa de la ANDI en su congreso de esta semana.

En el marco del Congreso Empresarial Colombiano que se desarrolló en Cartagena, la asociación y sus empresas afiliadas alcanzaron una recaudación de 201.637 millones de pesos.

Según explicó el líder gremio, Bruce Mac Master, estos recursos se administrarán mediante una fiducia supervisada para garantizar la transparencia en la reconstrucción de la infraestructura afectada.

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El reconocido empresario Jaime Gilinski y su esposa, Raquel Kardonski, anunciaron una donación de $150.000 millones destinados específicamente a la reconstrucción de la ciudad de Cali.

Los $150.000 millones se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros de salud y centros educativos en la capital del Valle, una de las zonas más golpeadas por el terremoto.

Anunciaron, además, que el aporte se canalizará a través de los vehículos de reconstrucción que disponga el Gobierno nacional, con el objetivo de lograr que el país salga adelante rápidamente ante esta calamidad.

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La banca multilateral y gobiernos extranjeros también activaron esquemas directos de asistencia técnica y financiera. La cooperación internacional reporta sumas superiores a los 3.800 millones de pesos provenientes del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF.

El Banco Mundial asignó 700.000 dólares directos, distribuidos en 350.000 para la Cruz Roja, 200.000 destinados a la evaluación de daños y 150.000 para apoyo técnico.