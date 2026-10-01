“Listo pa’ camellar”: Juan Daniel Oviedo recurre a Linkedin para saldar las deudas que le dejó la campaña presidencial

El exdirector del Dane y excandidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo anunció públicamente su regreso al mercado laboral a través de sus redes sociales.

Con un mensaje en la red LinkedIn, el economista confirmó que se encuentra en búsqueda de oportunidades profesionales como conferencista para hacer frente a las obligaciones financieras contraídas durante sus recientes aspiraciones electorales.

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A través de su cuenta oficial en LinkedIn, Juan Daniel Oviedo compartió un mensaje en el que confirmó el cierre de su etapa electoral más reciente y su disponibilidad para asumir nuevos compromisos en el sector privado o académico.

Bajo la etiqueta “open to work”, utilizada habitualmente en la plataforma para indicar disponibilidad activa, el excandidato explicó las razones de su publicación.

“Querida red, oficialmente estoy ‘open to work’ (listo pa’ camellar). Muy agradecido con mi equipo y con todos los que confiaron en nosotros”, escribió Oviedo.

En la misma publicación, el exfuncionario aclaró que la motivación inmediata para reactivar su oferta profesional responde a compromisos financieros pendientes de la contienda política:

“Seguiré escuchando, estudiando y preparándome para encontrar nuevas formas de aportar. Y, de paso, camellando duro para pagar las cuotas de los créditos que me dejó la campaña”.

Asimismo, el exdirector del Dane detalló los campos de conocimiento en los que ofrece sus servicios a empresas, instituciones y gremios.

Entre las temáticas destacadas figuran la coyuntura socioeconómica del país, el análisis de datos para la toma de decisiones, las perspectivas del sector minero-energético en la región y sus vivencias personales.

“Si está organizando una conferencia, un evento o un espacio en el que alguno de estos temas pueda aportar valor, escríbame un DM”, puntualizó el economista.

Juan Daniel Oviedo Arango, nacido en Bogotá, es economista de la Universidad del Rosario y doctor en Economía por la Universidad de Toulouse (Francia).

Antes de su incursión masiva en la función pública, desarrolló una trayectoria en la docencia universitaria y en la investigación económica dentro de Colombia.

Su perfil público cobró notoriedad nacional entre 2018 y 2022, período en el cual ejerció como director del Dane y lideró la ejecución del Censo Nacional de Población y Vivienda.

Su estilo de comunicación técnico y directo ante la ciudadanía lo posicionó como una de las figuras con mayor reconocimiento institucional durante ese cuatrienio.

Posteriormente, dio el paso hacia la política electoral independiente. En las elecciones de 2023 aspiró a la Alcaldía Mayor de Bogotá por el movimiento ‘Con Toda por Bogotá’, alcanzando la segunda votación más alta con 616.902 sufragios.

Este resultado le permitió acceder a una curul en el Concejo de Bogotá en virtud del Estatuto de la Oposición, corporación en la que centró sus intervenciones en el análisis de las finanzas públicas locales, la movilidad y la inversión social.

En la contienda nacional de marzo de 2026 participó en la consulta electoral —donde superó los 1,2 millones de votos— y posteriormente integró la fórmula vicepresidencial junto a Paloma Valencia.

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El también precandidato presidencial no solo dejó en duda su eventual participación en una próxima lucha por la Alcaldía de Bogotá, sino que se sinceró acerca de su situación económica.

“Siempre será para mi un orgullo intentar poner mi conocimiento al servicio del país. Seguiré escuchando, estudiando y preparándome para encontrar nuevas formas de aportar. Y, de paso, camellando duro para pagar las cuotas de los créditos que me dejó la campaña”, afirmó.

Con este paso, Oviedo inicia una fase orientada a la estabilidad de sus finanzas personales mediante la consultoría y las conferencias privadas, sin anunciar por el momento una salida definitiva del debate público.