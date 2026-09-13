Video viral: critican a Juan Daniel Oviedo y lo señalan de estar alicorado en Festival Cordillera

Un video viral encendió este domingo el debate público en redes sociales. El protagonista es Juan Daniel Oviedo, exconcejal de Bogotá y excandidato a la vicepresidencia, quien fue pillado durante el Festival Cordillera en Bogotá.

En las imágenes compartidas en redes sociales se observa al político caminando entre la multitud mientras disfruta del evento musical. Sin embargo, usuarios señalan que su comportamiento e inestabilidad delatarían un evidente estado de embriaguez, lo que desató una ola de reacciones.

Sus detractores aprovechan para cuestionar su rol de figura pública, exigiendo comportamientos acordes a su aspiración política; mientras que sus defensores argumentan que se trata de un espacio de ocio privado en el marco de un festival cultural.

Hasta el momento, Oviedo ni su equipo de trabajo se han pronunciado formalmente sobre el material audiovisual que se hizo viral ni sobre las circunstancias en las que fue grabado.

Bien por @JDOviedoAr. Gozándose la vida como un ciudadano, sin hacerle daño a nadie y compartiendo con su gente. Entendiendo que si vuelve a tener una responsabilidad de servicio público; no tendrá tiempo para estar en este tipo de escenarios. pic.twitter.com/zgHlXfwzAG — Daniel Felipe Valencia (@DFelipeValencia) September 13, 2026