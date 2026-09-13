Petro se lamenta: “Mi presidio presidencial ya casi no me dejaba ni bailar”

El expresidente Gustavo Petro, quien se fue a Bélgica sin informarle al Senado de la República, como es su obligación, compartió este sábado en la noche un mensaje a través de su cuenta en X.

En su mensaje, el expresidente reveló que había estado en el festival de Ostende, en Bélgica, donde conoció personalmente a los integrantes de la banda musical Manu Chao.

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Si bien dijo que se la gozó en dicho festival, también aprovechó para lamentarse.

“Mi presidio presidencial ya casi no me dejaba ni bailar, pero bailé y los partícipes del conjunto son solidarios con la lucha popular de Colombia contra el fascismo”, dijo Petro en X.