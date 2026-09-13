Petro se lamenta: “Mi presidio presidencial ya casi no me dejaba ni bailar”

El expresidente Gustavo Petro, quien se fue a Bélgica sin informarle al Senado de la República, como es su obligación, compartió este sábado en la noche un mensaje a través de su cuenta en X.
En su mensaje, el expresidente reveló que había estado en el festival de Ostende, en Bélgica, donde conoció personalmente a los integrantes de la banda musical Manu Chao.
Si bien dijo que se la gozó en dicho festival, también aprovechó para lamentarse.
“Mi presidio presidencial ya casi no me dejaba ni bailar, pero bailé y los partícipes del conjunto son solidarios con la lucha popular de Colombia contra el fascismo”, dijo Petro en X.
Hoy conocí personalmente a los integrantes de un conjunto espectacular; Manu Chao, participe de la resistencia europea libertaria.— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 13, 2026
Hoy estuve en el festival "Manifiesta" de Ostende, Belgica.
Mi presidio presidencial ya casi no me dejaba ni bailar, pero bailé y los participes… pic.twitter.com/9xFjpkKCJN