Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Medellín padeció con Chicó e Internacional movió los ocho

Este sábado, 12 de septiembre, tuvo continuidad la décima fecha de la Liga BetPlay 2026-ll. Dos partidos ya jugados, y uno por disputarse, tuvieron efecto directo en la tabla de posiciones de la competencia.

Estos fueron los resultados del sábado en la Liga BetPlay:

Internacional de Bogotá 3 - 2 Llaneros

Victoria casi agónica para Internacional de Bogotá, que le acabó remontando el partido a Llaneros tras el tempranero gol en contra de Larry Vásquez (12′). Al final, el cuadro capitalino ganó con un tanto de Yojan Garcés (87′).

Boyacá Chicó 2 - 1 Deportivo Independiente Medellín

Mal resultado para el equipo de Luis Amaranto Perea. Boyacá Chicó acabó venciendo al Independiente Medellín por 2-1, en el estadio la Independencia de Tunja, y el poderoso desperdició la oportunidad de ser segundo en la tabla de posiciones.

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Medellín perdió e Internacional se metió a los ocho

América de Cali es líder de la Liga BetPlay 2026-ll con 20 puntos en ocho partidos. Segundo asoma Deportes Tolima con 16 unidades en los mismos ocho juegos, mientras que el top tres parcial lo cierra Medellín con 15 unidades.

La zona de los ocho parciales la completan Santa Fe, Millonarios, Atlético Nacional, Llaneros e Internacional de Bogotá. Es decir, Inter tuvo tres puntos de oro, este sábado, que le permiten estar parcialmente en el grupo de clasificados.

Tabla de Clasificación Liga BetPlay # EQUIPO PT 1 América de Cali 20 2 Deportes Tolima 16 3 Independiente Medellín 15 4 Independiente Santa Fe 13 5 Millonarios F.C. 13 6 Atlético Nacional 12 7 Llaneros F.C. 11 8 Internacional de Bogotá 11 9 Águilas Doradas 10 10 Atlético Bucaramanga 10 11 Once Caldas DAF 9 12 Deportivo Cali 9 13 Cúcuta Deportivo 9 14 Fortaleza 8 15 Boyacá Chicó F.C. 8 16 Jaguares F.C. 7 17 Deportivo Pereira 6 18 Junior F.C. 3 19 Deportivo Pasto 2 20 Alianza Valledupar F.C. 2

*Falta por jugarse el partido entre Alianza FC y Junior de Barranquilla, este mismo sábado, a partir de las 8:20 p.m.

Fuera de los ocho están equipos como Once Caldas y Deportivo Cali, aunque un triunfo los podría colocar en la pelea directa por entrar en zona de privilegio.

Por último, la tabla de posiciones la cierran Chicó, que con el triunfo de este sábado alcanzó cinco puntos, Junior de Barranquilla, Deportivo Pasto y Alianza F.C.

Así avanza la fecha 10 en la Liga BetPlay 2026-ll

Viernes, 11 de septiembre de 2026

Jaguares 2 - 2 Fortaleza

Independiente Santa Fe 1 - 0 Deportes Tolima

Sábado, 12 de septiembre de 2026

Internacional de Bogotá 3 - 2 Llaneros

Boyacá Chicó 2 - 1 Independiente Medellín

8:20 p.m. Alianza FC vs. Junior de Barranquilla

Domingo, 13 de septiembre de 2026

2:00 p.m. Deportivo Pereira vs. Atlético Bucaramanga

4:05 p.m. Atlético Nacional vs. Águilas Doradas

6:10 p.m. Once Caldas vs. Deportivo Cali

8:15 p.m. Cúcuta Deportivo vs. Millonarios

Lunes, 14 de septiembre de 2026