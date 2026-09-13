Trámites de traspaso al momento de vender su vehículo: costos, requisitos y errores comunes actualmente

El precio del traspaso de un carro o moto en Colombia tiene muchas variaciones a partir de la ciudad, quién vende y qué vehículo está en trámite. Sin embargo, en condiciones medias tradicionales, este puede costar entre $150.000 y $500.000.
En cuanto a los requisitos, sí hay unos establecidos en general para todos, ya que legalmente la propiedad del automotor solo se transfiere cuando el trámite de traspaso de vehículo queda formalmente radicado y procesado ante el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) a través de los organismos de movilidad locales.
Requisitos obligatorios para realizar el traspaso
Para que la solicitud sea aceptada por el sistema y el funcionario de ventanilla, comprador y vendedor deben verificar el cumplimiento previo de las siguientes condiciones:
- Inscripción activa en el RUNT: Tanto el vendedor (propietario actual) como el comprador deben estar inscritos y con datos biométricos vigentes en la plataforma del RUNT.
- Derechos de trámite y paz y salvo de multas: Ninguna de las dos partes puede registrar comparendos ni infracciones de tránsito pendientes de pago en el SIMIT a nivel nacional.
- SOAT y Revisión Técnico-Mecánica (RTM) vigentes: El vehículo debe contar con la póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito activa y el certificado de la RTM cargado y validado en el sistema RUNT.
- Paz y salvo de impuesto vehicular: Estar al día en el pago del impuesto sobre vehículos automotores de los últimos cinco años (impuesto departamental o distrital).
- Formulario Único de Traspaso: Presentar el formulario oficial debidamente diligenciado, firmado y con la impronta del motor y chasis (o número de serie) adherida al documento.
- Contrato de compraventa: Documento original firmado por las partes donde se especifique la transacción comercial.
Costos del trámite y distribución de pagos
El costo total del traspaso incluye las tarifas administrativas fijadas por las secretarías de tránsito locales y la retención en la fuente aplicable a la venta de activos fijos.
Tarifas oficiales (Bogotá)
- Traspaso de automóvil/camioneta: $203.200
- Traspaso de motocicleta: $114.700
Impuesto de retención en la fuente
Corresponde al 1 % del valor comercial del vehículo (tomando como base la tabla del avalúo oficial fijada por el Ministerio de Transporte para el año gravable).
Por costumbre comercial e interpretación de la norma tributaria en Colombia:
- Gastos de trámite (VUS/RUNT): Se dividen por partes iguales (50% comprador y 50 % vendedor), a menos que exista un acuerdo contrario fijado en el contrato de compraventa.
- Retención en la fuente (1 %): Es un impuesto a cargo exclusivo del vendedor, dado que constituye un anticipo de su impuesto sobre la renta por la venta del bien.
Errores más comunes que bloquean el proceso
- Dejar el traspaso “abierto”: Vender el vehículo mediante un poder o contrato firmado sin radicar el trámite ante el RUNT. Ante la ley, el vendedor sigue siendo el responsable civil y penal de todo lo que ocurra con el vehículo (fotomultas, accidentes o ilícitos).
- Improntas ilegibles: Presentar improntas borrosas, adulteradas o tomadas de manera deficiente, lo que genera el rechazo inmediato de la carpeta física en ventanilla.
- Inconsistencias en el avalúo o impuestos pendientes: Intentar radicar el trámite registrando moras en el impuesto vehicular distrital o departamental.
- Embargos o prendas no levantadas: No verificar previamente si el vehículo tiene alguna limitación a la propiedad (como una prenda bancaria por crédito automotriz activa o un embargo judicial).