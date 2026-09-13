Trámites de traspaso al momento de vender su vehículo: costos, requisitos y errores comunes actualmente

El precio del traspaso de un carro o moto en Colombia tiene muchas variaciones a partir de la ciudad, quién vende y qué vehículo está en trámite. Sin embargo, en condiciones medias tradicionales, este puede costar entre $150.000 y $500.000.

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En cuanto a los requisitos, sí hay unos establecidos en general para todos, ya que legalmente la propiedad del automotor solo se transfiere cuando el trámite de traspaso de vehículo queda formalmente radicado y procesado ante el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) a través de los organismos de movilidad locales.

Requisitos obligatorios para realizar el traspaso

Para que la solicitud sea aceptada por el sistema y el funcionario de ventanilla, comprador y vendedor deben verificar el cumplimiento previo de las siguientes condiciones:

Inscripción activa en el RUNT: Tanto el vendedor (propietario actual) como el comprador deben estar inscritos y con datos biométricos vigentes en la plataforma del RUNT.

Tanto el vendedor (propietario actual) como el comprador deben estar inscritos y con datos biométricos vigentes en la plataforma del RUNT. Derechos de trámite y paz y salvo de multas: Ninguna de las dos partes puede registrar comparendos ni infracciones de tránsito pendientes de pago en el SIMIT a nivel nacional.

Ninguna de las dos partes puede registrar comparendos ni infracciones de tránsito pendientes de pago en el SIMIT a nivel nacional. SOAT y Revisión Técnico-Mecánica (RTM) vigentes: El vehículo debe contar con la póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito activa y el certificado de la RTM cargado y validado en el sistema RUNT.

El vehículo debe contar con la póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito activa y el certificado de la RTM cargado y validado en el sistema RUNT. Paz y salvo de impuesto vehicular: Estar al día en el pago del impuesto sobre vehículos automotores de los últimos cinco años (impuesto departamental o distrital).

Estar al día en el pago del impuesto sobre vehículos automotores de los últimos cinco años (impuesto departamental o distrital). Formulario Único de Traspaso: Presentar el formulario oficial debidamente diligenciado, firmado y con la impronta del motor y chasis (o número de serie) adherida al documento.

Presentar el formulario oficial debidamente diligenciado, firmado y con la impronta del motor y chasis (o número de serie) adherida al documento. Contrato de compraventa: Documento original firmado por las partes donde se especifique la transacción comercial.

Este trámite se hace en todos los vehículos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Costos del trámite y distribución de pagos

El costo total del traspaso incluye las tarifas administrativas fijadas por las secretarías de tránsito locales y la retención en la fuente aplicable a la venta de activos fijos.

Tarifas oficiales (Bogotá)

Traspaso de automóvil/camioneta: $203.200

Traspaso de motocicleta: $114.700

Impuesto de retención en la fuente

Corresponde al 1 % del valor comercial del vehículo (tomando como base la tabla del avalúo oficial fijada por el Ministerio de Transporte para el año gravable).

Por costumbre comercial e interpretación de la norma tributaria en Colombia:

Gastos de trámite (VUS/RUNT): Se dividen por partes iguales (50% comprador y 50 % vendedor), a menos que exista un acuerdo contrario fijado en el contrato de compraventa.

Se dividen por partes iguales (50% comprador y 50 % vendedor), a menos que exista un acuerdo contrario fijado en el contrato de compraventa. Retención en la fuente (1 %): Es un impuesto a cargo exclusivo del vendedor, dado que constituye un anticipo de su impuesto sobre la renta por la venta del bien.

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Errores más comunes que bloquean el proceso

Dejar el traspaso “abierto”: Vender el vehículo mediante un poder o contrato firmado sin radicar el trámite ante el RUNT. Ante la ley, el vendedor sigue siendo el responsable civil y penal de todo lo que ocurra con el vehículo (fotomultas, accidentes o ilícitos).

Vender el vehículo mediante un poder o contrato firmado sin radicar el trámite ante el RUNT. Ante la ley, el vendedor sigue siendo el responsable civil y penal de todo lo que ocurra con el vehículo (fotomultas, accidentes o ilícitos). Improntas ilegibles: Presentar improntas borrosas, adulteradas o tomadas de manera deficiente, lo que genera el rechazo inmediato de la carpeta física en ventanilla.

Presentar improntas borrosas, adulteradas o tomadas de manera deficiente, lo que genera el rechazo inmediato de la carpeta física en ventanilla. Inconsistencias en el avalúo o impuestos pendientes: Intentar radicar el trámite registrando moras en el impuesto vehicular distrital o departamental.

Intentar radicar el trámite registrando moras en el impuesto vehicular distrital o departamental. Embargos o prendas no levantadas: No verificar previamente si el vehículo tiene alguna limitación a la propiedad (como una prenda bancaria por crédito automotriz activa o un embargo judicial).