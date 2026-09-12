¿Qué debe saber antes de comprar gafas para moto? La guía para elegir con seguridad

Para muchos motociclistas, uno de los accesorios que sin ninguna duda necesitan portar cuando están realizando un recorrido son las gafas, ya que los ayudan para protegerse visualmente de cualquier clase de desafíos presentes en las carreteras.

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No obstante, escoger las más adecuadas puede ser una complicación, ya que el conductor debe pensar en aquella opción que le permita comodidad, durabilidad, seguridad y claridad óptica.

De acuerdo con la tienda dedicada a la fabricación de lentes y gafas deportivas SportRx, la elección entre unas gafas o anteojos para moto depende de las preferencias personales y el estilo de conducción del conductor.

En aquellos casos en donde el piloto prefiera disfrutar de paseos tranquilos, lo más ideal es hacer uso de gafas de sol con espuma, que se encargan de proteger al usuario del viento y permiten una visión cómoda.

Gafas para moto Foto: Getty Images

Por otro lado, si se hace un viaje que se demorará durante varios días, ahí sí lo aconsejable es utilizar anteojos para motos resistentes al viento, los cuales se encargan de ofrecer la máxima protección y seguridad.

Adicionalmente, el tipo de casco que utilice el conductor también se encarga de influir en si hay que utilizar gafas o anteojos.

En el caso de un casco integral, generalmente necesita de gafas, esto debido a que los anteojos pueden ser demasiado voluminosos para poder ajustarse correctamente debajo de la visera.

Si el piloto hace uso de un casco abierto, lo más recomendable es hacer uso de los anteojos, ya que estos terminan siendo mucho más efectivos para poder proteger los ojos del viento, además de mantenerse firmemente en su lugar.

Otro punto clave que se debe tener en cuenta es el clima, ya que para climas templados o cálidos, las gafas de sol son lo más aconsejable. Esto se debe a que sus monturas permiten una mayor transpirabilidad y no se empañan tan fácil como las gafas protectoras selladas.

Gafas para moto Foto: Getty Images

No obstante, en casos donde haya precipitaciones o presencia de condiciones extremas, las gafas protectoras terminarían siendo la mejor opción.

La durabilidad de las gafas de sol o las gafas protectoras para motociclistas es un factor que debe ser tenido en cuenta, ya que lo ideal es que estos sean capaces de resistir alguna caída o si la suciedad impacta contra los cristales.

Por ende, lo ideal es buscar una construcción robusta y una montura de nailon o plástico moldeado por inyección, lo que les confiere mayor durabilidad que a las gafas de sol convencionales.