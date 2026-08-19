La nueva aplicación que promete cambiar la forma en que los conductores aprenden a manejar con seguridad

Para poder brindar una mejor seguridad vial a los conductores, la marca de carros Volvo Cars presentó su nueva aplicación llamada Safety Coach, la cual está diseñada para ofrecer consejos a la hora de manejar y además reducir la prima del seguro de vehículo.

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La plataforma fue desarrollada junto a Cambridge Mobile Telematics (CMT), empresa mundial de telemática e inteligencia artificial, la cual es capaz de analizar el comportamiento del conductor en tiempo real, ya sea cómo realiza frenadas, aceleraciones, curvas, respeto de límites de velocidad, etc.

Luego de registrar el comportamiento del conductor durante un periodo de dos semanas, la aplicación le asigna una puntuación de seguridad dinámica y personalizada, que se actualiza constantemente y anima al usuario a mejorar su estilo de conducción.

La marca ha identificado que muchos de los accidentes que se presentan se derivan de algún tipo de imprevisibilidad, por lo que una forma de evitar estos casos es anticiparlos.

Safety Coach registra factores como la velocidad, las frenadas, las aceleraciones y las maniobras realizadas durante los recorridos. Foto: Volvo Cars

“Mantenerse dentro de los rangos de velocidad esperados y evitar maniobras bruscas facilita que otros anticipen su conducción y reduce el riesgo de colisión. Fomentar comportamientos de conducción seguros es fundamental para lograr cero colisiones, y herramientas como Safety Coach pueden ayudar a convertir estos conocimientos en hábitos cotidianos más seguros”, comentó Mikael Ljung Aust, experto en comportamiento del conductor de Volvo Cars.

La razón por la que la aplicación puede recibir toda la información que realiza un conductor al manejar un vehículo es gracias a un algoritmo de CMT que se encarga de crear cada calificación del Safety Coach.

De acuerdo con el cofundador y director ejecutivo de CMT, William V. Powers, los datos de los programas de conducción que ha registrado la entidad muestran que aquellas personas que participan en programas como el de Safety Coach reducen de manera significativa la frecuencia de excesos de velocidad y frenadas bruscas.

La aplicación permite a los conductores gestionar los datos relacionados con sus recorridos y comportamiento al volante. Foto: Getty Images

“Este es el tipo de cambio de comportamiento que los clientes de Volvo pueden aprovechar para desarrollar hábitos más seguros con el tiempo y obtener beneficios personalizados en su seguro”, comentó.

Luego de ser lanzada en Suecia y Noruega, la aplicación Safety Coach de Volvo Cars será presentada en otros países del mundo y llegará próximamente a Estados Unidos y otras zonas de Europa.

La plataforma está diseñada para priorizar la privacidad y la transparencia, permitiendo que los conductores gestionen sus propios datos.