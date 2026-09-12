Luego del polémico trino del exalcalde Enrique Peñalosa, donde cuestionó la exención del pico y placa para los vehículos híbridos y eléctricos, SEMANA lo contactó y, en entrevista, detalló su propuesta para mejorar la movilidad en las principales capitales del país que, al final, es el génesis del pico y placa en Bogotá impuesto por él en 1998.

Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá. Foto: Guillermo Torres / Semana

La afectación a los híbridos y eléctricos

El exalcalde inició asegurando que el pico y placa tiene como objetivo frenar la congestión vial, no la contaminación.

“Cuando en Bogotá colocamos el pico y placa, lo hicimos para hacerle frente a la problemática de movilidad; la contaminación entonces no estuvo en la discusión. De hecho, los estudios demuestran que, por ejemplo, los vehículos nuevos no contaminan. Los que contaminan son los camiones viejos que transitan”, dijo Peñalosa a SEMANA.

Enrique Peñalosa aseguró que estos carros son los verdaderos contaminantes de la capital colombiana. Foto: Imagen tomada del portal de la Alcaldía de Bogotá

Con base en esta motivación, el exmandatario afirmó que no existe ninguna justificación para que los híbridos y eléctricos sean eximidos de pico y placa. En su consideración, estos vehículos deben tener la misma restricción que los automóviles a conducción.

Estos carros terminan congestionando el tráfico, igual que cualquier otro vehículo; por ello, Peñalosa insiste en que no deben ser eximidos. Posteriormente, hizo una curiosa revelación.

“No tiene sentido que los vehículos híbridos y eléctricos no tengan pico y placa. Ellos ocupan el mismo espacio en la vía que cualquier otro y le digo que esto es una realidad que a mí me afectaría personalmente. Yo tengo un carro híbrido”, reveló en la entrevista.

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La propuesta de Peñalosa fue complementada con un irreverente sistema que, según él, beneficiaría a la ciudadanía y descongestionaría las vías, aunque implica el cambio total que incluiría “pagar todo el tiempo por usar el carro, por lo que eliminaría el impuesto del rodamiento”.

Un sistema como en Londres y Nueva York

Enrique Peñalosa ha insistido en que se debería seguir el modelo que usan en ciudades como Londres y Nueva York: el congestion charge. Este no es un modelo desconocido en suelo cafetero, pues el exmandatario recordó que acá se “tropicalizó” este sistema, que es lo que actualmente conocemos como el pico y placa solidario.

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“En esas ciudades se paga por usar el vehículo y eso es lo que debería pasar acá. Con un localizador, todos los carros deberían estar identificados para que paguemos dependiendo de las vías que utilicen. Así mismo, se debería eliminar el impuesto al rodamiento”, dijo a SEMANA.

El exalcalde asegura que se debería cobrar una tarifa por transitar cierta avenida con la variación en su precio directamente relacionada con la hora, incrementando en las llamadas horas pico y, en consecuencia, disminuyendo en horas valle.

La propuesta incluye exenciones como que a las 12 de la noche no se cobre por el tránsito, así se use la avenida principal de la ciudad.

La propuesta buscaría disminuir el tráfico en la ciudad. Foto: Getty Images/iStockphoto

Por lo pronto, esta es una propuesta del mandatario y no ha tenido alcances legales. Aunque Peñalosa siempre suele sonar para las elecciones regionales que se avecinan en 2027, el político no se ha referido a una eventual candidatura.