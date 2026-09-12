La rompe en Boca Juniors y la Selección Colombia ya le puso el ojo: juvenil sería llamado sorpresa

La Selección Colombia, en sus categorías juveniles, puso sus ojos sobre una joya que está teniendo un destacado proceso en las categorías inferiores de Boca Juniors. Incluso, ya firmó contrato profesional con el cuadro Xeneize.

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Se trata de Franco Pérez, hijo del ídolo de Independiente Santa Fe, el argentino Omar Sebastián Pérez. Franco nació en Colombia, el 27 de septiembre de 2008, y vivió de cerca la estelar carrera de su padre en el FPC, incluyendo la historia que marcó en el rojo capitalino.

El tiempo pasó y Franco Pérez, hoy cercano a cumplir 18 años, es una de las grandes apuestas que tiene la reserva de Boca Juniors de cara al futuro. La joven promesa, que se formó también en la academia de su padre, Academia OP10, está muy cerca de ser llamado a la Selección Colombia en categoría juvenil.

El hijo de Omar Pérez es seguido por la Selección Colombia

“Es una decisión de él, y la apoyo a muerte. Hay un mensaje de una persona que tiene un vínculo cercano con la Selección Colombia, que me dijo: ‘Posiblemente lo citen’. Cuando se lo informé a mi hijo no lo dudó. Me dijo ‘sí, de una, pa’”, contó Omar Pérez a Medio Tiempo de Win Sports.

Cabe recordar que Omar Pérez también tuvo paso por Boca Juniors, formado en el cuadro Xeneize y dirigido por Carlos Bianchi. Además, compartió camerino con figuras como Juan Román Riquelme y Sebastián Battaglia.

Y añadió: “Estar con contrato a los 17 años, en Boca Juniors, no es nada fácil (...). Es un orgullo muy grande que mi hijo pueda seguir sus sueños, en este mismo camino, es algo muy lindo”.

⚽Omar Pérez, exfutbolista, nos habla de su hijo Franco Pérez, que ya firmó su primer contrato profesional con Boca Jrs y sobre cómo llevar el proceso de los nuevo talentos.#MedioTiempoWIN pic.twitter.com/ImIDGCiyuC — Win Sports (@WinSportsTV) September 7, 2026

Franco firmó su contrato profesional con Boca Juniors el pasado 24 de junio de 2026. Se espera que, de a poco, empiece a tener ruedo de cara a los procesos juveniles que se vienen para la Selección Colombia.

“Muy feliz de firmar mi primer contrato profesional con el club al cual amo. Quiero agradecer principalmente a mis padres, a toda mi familia, y a todas las personas que me acompañaron en mi camino y confiaron en mí desde el primer día, tanto en los momentos buenos como en los difíciles”, escribió Franco Pérez tras firmar el contrato.

Y añadió: “También, agradecer a la Academia OP10 y a todos los profes, por ayudarme en mi crecimiento dentro y fuera de la cancha. Esto es solo el comienzo, a seguir trabajando con humildad, esfuerzo y compromiso”.