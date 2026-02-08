Vehículos

Traspaso de vehículos a persona indeterminada queda suspendido en Colombia: esta es la razón

Estos son los alcances de la medida.

Redacción Semana
8 de febrero de 2026, 12:30 p. m.
El Ministerio de Transporte anunció el pasado 6 de febrero que hasta esa fecha las personas tenían el plazo de realizar el traspaso de un automóvil asignado a persona indeterminada, dada la poca idoneidad de la figura, que hasta esa fecha funcionó de dicha manera.

A través de un trino, la cartera indicó que, de no realizarse esta situación, puede derivar en la suspensión del registro y la imposibilidad de circular legalmente. Por ello indican que es importante actualizar el registro vehicular.

Adicional a ello, indican que hasta febrero del 2027 continuará vigente el registro a favor del interesado y su legalización, que son mecanismos que permiten regularizar la propiedad cuando no se cuenta con la documentación completa del traspaso original.

Es importante recordar que durante varios años, este tipo de traspaso a persona indeterminada funcionó como un mecanismo de emergencia para muchos colombianos, pues permitía declarar a un ex dueño que el automotor ya no estaba bajo su control y que el comprador había desaparecido.

Con este, el registro quedaba abierto, la responsabilidad se diluía y el sistema seguía avanzando de manera irregular.

Sin embargo, con la eliminación, a partir de ahora cualquier cambio de propietario en un automotor deberá hacerse con nombre propio, documentos y el registro formal en las autoridades de tránsito.

Este contrato indeterminado se creó como un recurso excepcional, dado que estaba pensado para quienes entregaron un vehículo, las llaves y nunca hicieron algún tipo de traspaso o volver a ver al dueño.

Dicha figura además permitía desligarse de multas, responsabilidades asociadas con el vehículo e impuestos, dado que el antiguo dueño no podía controlar esto tan fácilmente. Pese a ello, la situación, antes que favorable, terminó absorbiendo la informalidad en la compra y venta de carros usados en el país.

Se estima que en Colombia hay más de 700 carros inscritos bajo esta figura y muchos completan hasta 3 años en esa condición.

Noticias Destacadas