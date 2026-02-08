En medio de tensiones geopolíticas y económicas, así se movió el dólar en enero. Este es el rango que tendrá el precio en febrero

El pasado mes de enero fue uno de los más movidos en la agenda y tensiones políticas, tanto en el campo local, como en el internacional.

En los primeros días del año, Nicolás Maduro fue capturado por las fuerzas militares de Estados Unidos, el presidente Donald Trump insistió en adquirir Groenlandia y convertirla en un estado más de su país, al tiempo que el mandatario señaló que podría intervenir militarmente a Irán por las protestas que allí se dieron.

En el frente interno, la sacudida estuvo por el lado económico, como antesala a las jornadas electorales de 2026 en las que el país elegirá un nuevo Congreso y el nuevo inquilino de la Casa de Nariño: se esperaba el coletazo del aumento, para muchos desproporcionado, del salario mínimo en más del 23% y los alcances de la estrategia de deuda del Gobierno, que presiona el déficit fiscal y monetiza los dólares en el mercado. Y, por si fuera poco, al finalizar el mes, dos hechos marcaron la agenda: uno, la eventual repatriación de recursos de los fondos de pensiones que se tienen en el exterior, y dos, la fuerte decisión de la junta directiva del Banco de la República de aumentar en 100 puntos básicos, hasta 10,25% la tasa de referencia, por el incremento de las expectativas de inflación hacia el futuro que está alejando al indicador del rango meta del Emisor.

En medio de este panorama se ha venido moviendo el dólar, convirtiéndose en el termómetro de las sensaciones económicas.

Un análisis del Grupo Cibest afirma que durante enero, el peso colombiano se apreció 2,4% mensual, por varias razones que marcaron la agenda ese mes: ante la debilidad del dólar a nivel global, la expectativa sobre eventuales ventas de dólares por parte de MinHacienda, la posible repatriación de inversión extranjera de los fondos de pensiones y un mayor atractivo de las estrategias de carry trade, que consiste en pedir prestado dinero en una divisa con una baja tasa de interés para invertirlo en activos denominados en una divisa con alta tasa de interés.

A pesar de ello, según Cibest el peso “perdió parte de las ganancias acumuladas debido a las compras de dólares realizadas por el sector público y a la publicación de un borrador de decreto con menor impacto de lo previsto inicialmente para las AFP. Si el decreto llegara a aprobarse en los términos del borrador, el plazo de cinco años para repatriar parte de la inversión extranjera reduciría el riesgo asociado al tipo de cambio”.

Precisamente, dos hechos locales han presionado el valor del dólar. El primero, advierte Cibest, es que el sector público contaba con recursos disponibles para monetizar, después de realizar una venta directa de TES en pesos por 23 billones en diciembre. De esa operación recibió 5.000 millones de dólares, de los cuales vendió al mercado cerca de 3.000 millones ese mes. Y el mercado permaneció a la expectativa ante eventuales ventas de dólares.

El segundo fue la incertidumbre que se generó por un decreto que podría obligar a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a repatriar parte de sus inversiones en el exterior. No obstante, el borrador indicó que las AFP deberían reducir la proporción de inversión en el exterior al 30% en un plazo de cinco años (49% actual).

“El 27 de enero, MinHacienda indicó que priorizaría la caja en dólares durante el primer semestre de 2026, por lo que las monetizaciones estructurales habrían concluido. En esta línea, el sector público compró cerca de 1.800 millones de dólares en la última semana del mes”, afirma Cibest.

Durante el mes de enero, el precio del dólar osciló entre 3.590 y 3.845 pesos, y cerró en 3.690 pesos; es decir, 90 pesos por debajo del cierre de diciembre.

Ante la incertidumbre internacional, Cibest asegura que los llamados activos refugio registraron una mayor demanda: el precio del oro aumentó 9%, la plata subió 12% y el franco suizo se apreció 2,4%. Por su parte, los flujos netos hacia economías emergentes se recuperaron. La entrada neta ascendió a 41.000 millones de dólares en el mes, favorecida por valoraciones en renta fija y variable.

¿Qué viene? Cibest estima que, en febrero, el precio del dólar podría oscilar en un rango de entre 3.580 y 3.750 pesos, “en un contexto de dólar global débil y después de la sorpresa asociada a la magnitud del incremento de la tasa de interés por parte del Banco de la República”.

Agrega que el pago de impuestos por parte de Grandes Contribuyentes favorecerá al peso colombiano en febrero y anticipa que la posibilidad de que las monetizaciones estructurales por parte de Ministerio de Hacienda hayan concluido podría establecer un piso para el precio, “pero la incertidumbre sigue siendo elevada”.

Y concluye: “Persisten riesgos al alza relacionados con el deterioro de las finanzas públicas. Asimismo, el proceso electoral generará incertidumbre sobre los activos locales en los próximos meses, con especial énfasis en marzo, cuando se llevarán a cabo las elecciones legislativas y las consultas interpartidistas”.