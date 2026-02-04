Economía

¿Cómo se comportará el dólar en la primera semana de febrero del 2026? Esto dicen los analistas

Estos son los hechos que impactarán el precio de la divisa esta semana.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 1:56 p. m.
Dólar dólares
Dólar dólares Foto: Adobe Stock

El dólar se ha movido de manera volátil en Colombia y ello ha traído una serie de beneficios y perjuicios para el bolsillo de los colombianos. Esto ha significado una mayor atención en los movimientos de la divisa. Es por ello importante entender cómo ven los expertos a la moneda y lo que se espera de este mercado.

Es importante tener en cuenta que la semana pasada estuvo marcada por la continuidad del debilitamiento del dólar a nivel global y por un sólido desempeño de los activos reales y de refugio.

Esto es lo que dicen los analistas respecto al comportamiento del dólar esta semana.
Esto es lo que dicen los analistas respecto al comportamiento del dólar esta semana. Foto: getty images

El oro, la plata y buena parte de los metales industriales alcanzaron nuevos máximos históricos, mientras que las monedas latinoamericanas se apreciaron con fuerza, llevando al peso colombiano a niveles no vistos en años.

El analista Rodrigo Lama, Chief Business Officer de Global66, aseguró que durante esta semana el dólar se está moviendo a nivel internacional marcado por hechos como el sorpresivo nombramiento de Kevin Warsh como candidato del presidente Donald Trump para presidir la Reserva Federal una vez finalice el mandato de Jerome Powell el mes de mayo del presente año.

Macroeconomía

Analistas advierten que Colombia no es un país de alto riesgo, pero sí de alta fricción, en el Gran Foro Colombia 2026

Macroeconomía

Dólar aumentó su precio en la jornada de este 4 de febrero: precio oficial en la Bolsa

Macroeconomía

Cómo se mueve el dólar en casas de cambio: precio oficial de este 4 de febrero

Macroeconomía

Plan Financiero 2026: las señales indican que no habría un buen año fiscal

Dinero

Radiografía a la tasa de desempleo: a lo largo de 2025 varios meses estuvo por debajo de 8%. ¿Qué viene?

Macroeconomía

Baja la informalidad laboral en mujeres: ¿por qué ellas están consiguiendo más empleo?

Macroeconomía

Consejo de Estado admite demanda contra decreto que prohíbe exportación de carbón a Israel

Macroeconomía

Dólar en casas de cambio: así se mueve la divisa este 3 de febrero

Macroeconomía

Dólar cerró más barato en Colombia: precio oficial de este 2 de febrero

Inversionistas

El dólar en Colombia está en su nivel más bajo en cinco años: ¿conviene comprar para diversificar inversiones?

Plan Financiero 2026: las señales indican que no habría un buen año fiscal

“La designación tomó al mercado completamente por sorpresa, ya que Warsh es percibido como un perfil más tradicional y conservador en política monetaria, con una mayor disposición a mantener tasas de interés elevadas, menor tolerancia a expansiones agresivas del balance y una postura históricamente más crítica frente a inyecciones de liquidez prolongadas”, indicó.

Dolár vs Pesos Colombianos
Esto es lo que dicen los analistas respecto al comportamiento del dólar esta semana. Foto: Adobe Stock

Es por ello que el foco estará puesto en el mercado de Estados Unidos, particularmente por la revelación de los datos del mercado laboral, que incluirán las encuestas privadas de empleo, las solicitudes iniciales de desempleo y, especialmente, el reporte de nóminas no agrícolas, indicadores clave para evaluar y anticipar futuros movimientos y posturas de la Reserva Federal.

Los factores que impulsaron el aumento de las tasas de interés por parte del Banco de la República. Podrían seguir subiendo

¿Qué moverá al dólar en el ámbito local?

A nivel local, se precisa que el Banco de la República sorprendió al mercado con un aumento de 100 puntos base en la tasa de interés, llevándola a 10,50 %, decisión que generó un impulso adicional para el peso colombiano.

Adicional a ello, esta semana también se conocerán las cifras de inflación de enero, las cuales serán clave para validar la convergencia inflacionaria y el tono de la política monetaria hacia adelante.

Política migratoria en Estados Unidos, impacta llegada de remesas a Colombia (Colprensa-Banco Unión).
Esto es lo que dicen los analistas respecto al comportamiento del dólar esta semana. Foto: Banco Unión

Más de Macroeconomía

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026 PANEL DE DILEMAS | Más oportunidades que riesgos: perspectivas para 2026 Obje Oliver Wack Gerente General de Control Risks para Colombia y la Región Andina María Soledad Mosquera Directora sectorial S&P Global, Colombia y Panamá, NSR César Pabón Director ejecutivo de Investigaciones Económicas Corficolombiana Modera: José Ignacio López Presidente del Centro de Pensamiento Económico - ANIF

Analistas advierten que Colombia no es un país de alto riesgo, pero sí de alta fricción, en el Gran Foro Colombia 2026

Dólar al alza

Dólar aumentó su precio en la jornada de este 4 de febrero: precio oficial en la Bolsa

Dólar dólares

¿Cómo se comportará el dólar en la primera semana de febrero del 2026? Esto dicen los analistas

Analistas responden a pregunta si es buen momento para comprar dólares.

Cómo se mueve el dólar en casas de cambio: precio oficial de este 4 de febrero

El Gobierno le pagó la deuda del FEPC a Ecopetrol con títulos de corto plazo.

Plan Financiero 2026: las señales indican que no habría un buen año fiscal

Baja desempleo

Radiografía a la tasa de desempleo: a lo largo de 2025 varios meses estuvo por debajo de 8%. ¿Qué viene?

El trabajo femenino en mutua colaboración derriba muros y abre caminos para las nuevas generaciones

Baja la informalidad laboral en mujeres: ¿por qué ellas están consiguiendo más empleo?

Exportaciones de Carbón a Israel

Consejo de Estado admite demanda contra decreto que prohíbe exportación de carbón a Israel

Gustavo Petro, Donald Trump Daniel Noboa

Gustavo Petro aseguró que Donald Trump llamará a Daniel Noboa para mediar en las relaciones entre Colombia y Ecuador

Aún se desconoce el monto exacto de los euros hurtados a los adultos mayores en Bogotá.

Precio del euro hoy: así se cotiza la divisa para este martes 3 de febrero en Colombia

Noticias Destacadas