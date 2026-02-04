¿Cómo se comportará el dólar en la primera semana de febrero del 2026? Esto dicen los analistas

El dólar se ha movido de manera volátil en Colombia y ello ha traído una serie de beneficios y perjuicios para el bolsillo de los colombianos. Esto ha significado una mayor atención en los movimientos de la divisa. Es por ello importante entender cómo ven los expertos a la moneda y lo que se espera de este mercado.

Es importante tener en cuenta que la semana pasada estuvo marcada por la continuidad del debilitamiento del dólar a nivel global y por un sólido desempeño de los activos reales y de refugio.

Esto es lo que dicen los analistas respecto al comportamiento del dólar esta semana. Foto: getty images

El oro, la plata y buena parte de los metales industriales alcanzaron nuevos máximos históricos, mientras que las monedas latinoamericanas se apreciaron con fuerza, llevando al peso colombiano a niveles no vistos en años.

El analista Rodrigo Lama, Chief Business Officer de Global66, aseguró que durante esta semana el dólar se está moviendo a nivel internacional marcado por hechos como el sorpresivo nombramiento de Kevin Warsh como candidato del presidente Donald Trump para presidir la Reserva Federal una vez finalice el mandato de Jerome Powell el mes de mayo del presente año.

“La designación tomó al mercado completamente por sorpresa, ya que Warsh es percibido como un perfil más tradicional y conservador en política monetaria, con una mayor disposición a mantener tasas de interés elevadas, menor tolerancia a expansiones agresivas del balance y una postura históricamente más crítica frente a inyecciones de liquidez prolongadas”, indicó.

Esto es lo que dicen los analistas respecto al comportamiento del dólar esta semana. Foto: Adobe Stock

Es por ello que el foco estará puesto en el mercado de Estados Unidos, particularmente por la revelación de los datos del mercado laboral, que incluirán las encuestas privadas de empleo, las solicitudes iniciales de desempleo y, especialmente, el reporte de nóminas no agrícolas, indicadores clave para evaluar y anticipar futuros movimientos y posturas de la Reserva Federal.

¿Qué moverá al dólar en el ámbito local?

A nivel local, se precisa que el Banco de la República sorprendió al mercado con un aumento de 100 puntos base en la tasa de interés, llevándola a 10,50 %, decisión que generó un impulso adicional para el peso colombiano.

Adicional a ello, esta semana también se conocerán las cifras de inflación de enero, las cuales serán clave para validar la convergencia inflacionaria y el tono de la política monetaria hacia adelante.